El comercio de As Travesas premia las compras por el Día del Padre

La iniciativa de Aetravi busca fomentar el consumo de proximidad con regalos directos a la clientela

Presentación de la campaña esta mañana en el mercado de As Travesas.

Carlos Ponce

La Asociación de Comerciantes das Travesas (Aetravi) presentó hoy en el Mercado de As Travesas su campaña especial con motivo del Día del Padre, una iniciativa con la que busca premiar la fidelidad de la clientela y fomentar el consumo en el comercio de proximidad del barrio.

En el acto de presentación participaron el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el concejal de Comercio del Concello de Vigo, Ángel Rivas; y el presidente de la asociación, Iván Iglesias.

Bajo el lema Un regalo que acompaña cada día, la campaña se desarrollará entre el 9 y el 22 de marzo. Durante ese periodo, las personas que realicen compras iguales o superiores a 30 euros en los establecimientos adheridos recibirán como obsequio directo una mochila exclusiva de la campaña, hasta fin de existencias.

La iniciativa pone el foco en la importancia de seguir apoyando al comercio de barrio, especialmente en fechas señaladas como el Día del Padre, en las que los establecimientos de proximidad destacan por ofrecer una atención cercana, personalizada y de calidad.

En esta edición, la campaña cuenta además con la participación activa del Mercado das Travesas, cuya implicación refuerza las sinergias entre el comercio tradicional y los negocios del entorno. Esta colaboración contribuye a consolidar una oferta comercial próxima, diversa y competitiva en la zona.

Desde Aetravi destacan que iniciativas de este tipo no solo sirven para dinamizar las ventas, sino también para reconocer la confianza de las personas que apuestan por el comercio local en su día a día. Asimismo, la campaña pretende visibilizar la fortaleza comercial de As Travesas y la capacidad del barrio para impulsar acciones conjuntas dirigidas a la vecindad.

La acción está cofinanciada por la Xunta de Galicia.

