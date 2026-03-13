Circula drogado con una niña en Vigo y viene la madre desde Portugal para cuidarla

La circulación desde Balaídos hacia el centro de Vigo tras el multitudinario partido del Celta-Lyon de ayer en Balaídos se complicó más de lo normal. Un tramo del carril auxiliar de la avenida de la Gran Vía se encontraba bloqueado por un gran dispositivo policial alrededor de un vehículo con matrícula portuguesa. Resultó ser un conductor que dirigía drogado mientras llevaba a bordo a una niña de 9 años que no usaba ni un sistema de retención infantil ni cinturón de seguridad.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.45 horas de este jueves. Un coche camuflado de la Policía Nacional le dio el alto a un turismo negro con matrícula portuguesa, quedando ambos atravesados en el carril bus -de uso libre- de subida de la avenida de la Gran Vía desde Praza América, concretamente en el entorno de los cruces con las calles Camiño do Regueiro y Baixada á Igrexa.

Tras ser interceptado, el conductor bajó la ventanilla y los policías ya «percibieron un fuerte olor a marihuana», según ha informado el propio cuerpo de seguridad, que fue cuestionado por FARO sobre lo sucedido a raíz de un testigo presencial.

Después de esto, los agentes localizaron en el interior del coche varias bolsas que contenían, «aparentemente», marihuana. Por otro lado, el servicio de Atestados de la Policía Local de Vigo le practicó la prueba de drogas y resultó positiva en cocaína y opiáceos.

Para más inri, los uniformados observaron que en el turismo viajaba una niña de 9 años sin ninguna clase de sistema obligatorio de retención infantil ni cinturón de seguridad.

Ante este panorama, la grúa municipal trasladó el vehículo al depósito y los policías arrestaron al varón por un presunto delito de tráfico de drogas.

La menor fue trasladada en el coche camuflado

En cuanto a la niña, esta fue trasladada en el propio coche camuflado a las dependencias policiales y «se activaron los protocolos establecidos para la protección de menores». Allí, fue recogida por su madre, que tuvo que desplazarse desde Portugal tras ser avisada de lo ocurrido.

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La notable presencia de vehículos policiales en la zona sorprendió a la multitud de coches que procedían del partido de octavos de final de la Europa League celebrado en el estadio de Balaídos. El cierre parcial del carril de Gran Vía generó retenciones considerables desde Praza América.