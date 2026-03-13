Automoción, frutas y contenedores sostienen el tráfico del Puerto de Vigo en un arranque de año al alza

Mientras el tablero logístico internacional se mueve entre la incertidumbre y las tensiones en las cadenas de suministro por la guerra abierta en Oriente Medio, el Puerto de Vigo presume de estabilidad —y de crecimiento— en el arranque de 2026. Según los datos de tráfico cerrados a febrero, la terminal olívica registra un avance del +6,8%, un comportamiento que Praza da Estrela atribuye a su diversificación y a la especialización en tráficos de alto valor.

Uno de los indicadores que el Puerto sitúa como termómetro de la salud económica es la mercancía general, que en febrero crece un +7%. En el acumulado del primer bimestre, este capítulo suma 717.934 toneladas, lo que supone un +3,32% respecto al mismo periodo del año anterior.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, interpreta estos resultados como una prueba de resiliencia en un contexto complejo: «El Puerto de Vigo está demostrando una capacidad de adaptación excepcional. Esquivamos la inestabilidad de las cadenas logísticas globales gracias a una apuesta firme por la agilidad operativa y la especialización en tráficos de alto valor. No solo estamos moviendo más mercancía, sino que lo estamos haciendo de forma más eficiente».

Automoción en cabeza y salto del agroalimentario

En el reparto por sectores, la automoción vuelve a ocupar el primer escalón. El tráfico de automóviles suma 145.501 toneladas y crece un +4% en el cómputo anual. En la Terminal de Bouzas se han movido 96.393 vehículos en lo que va de año, un +2,73% más que en el mismo periodo de 2025.

Botana defendió el peso estratégico de este tráfico para el puerto y para la industria: «Nuestra terminal Ro-Ro sigue siendo una de las más competitivas del mundo. Que el acumulado anual de vehículos siga en positivo demuestra que Vigo es y seguirá siendo el puerto de referencia para la automoción, garantizando la salida de nuestra producción industrial hacia los mercados internacionales».

Junto a la automoción, el agroalimentario deja un dato especialmente llamativo: el tráfico de frutas se dispara un +71%, hasta situarse —según el Puerto— a la altura de la pesca congelada en el segundo puesto del ranking de mercancías.

Contenedores al alza y más cruceristas

En el capítulo de contenedores, el tráfico movido a través de grúa mantiene su tendencia ascendente con un +3,21%, con un dato destacado: la carga en contenedores llenos crece un +8,6%.

Otros tráficos con crecimientos relevantes en febrero son los vinos y bebidas (+115%) y el sector de metales y sus manufacturas (+17,5%). Y, en el ámbito de los pasajeros, el Puerto apunta a un aumento del +112% en el tráfico de cruceros respecto a febrero del año pasado, un repunte que Botana interpreta como señal de confianza: «Reafirma a Vigo como una escala de confianza y un motor turístico de primer orden».

Con estos números sobre la mesa, el presidente portuario concluye con una lectura optimista del ejercicio: «Estos resultados nos permiten mirar al resto de 2026 con optimismo», afirmó, apostando por «seguir trabajando para que Vigo sea el puerto que ofrezca las máximas garantías a nuestros exportadores e importadores, sin importar lo complejo que sea el entorno internacional».