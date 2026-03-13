La fuga de ‘low cost’ del aeropuerto de Vigo deja un agujero de 220.000 viajeros cada año

El aeropuerto de Vigo resiste, pero sus debilidades se agravan. Peinador cerró febrero con 74.548 pasajeros y una caída del 4,4% que se corresponde, principalmente, con la fuga de Ryanair y las dos rutas que ofrecía a Barcelona y Londres-Stansted hace ahora aun año. La salida de la irlandesa supone la segunda de una compañía de bajo coste en la terminal desde 2014, dejando bajo mínimos la oferta de este segmento. Mientras que en la red de Aena estas aerolíneas suponen un 61% de los pasajeros, la terminal viguesa es la que presenta una menor cuota en el top-25 de las que tienen mayor tráfico: apenas un 20,7% del total.

Sin embargo, no siempre fue así. Hace ahora una década el porcentaje crecía hasta el 37,68% del total, unos 361.023 pasajeros volando —al menos, sobre el papel— con tarifas de bajo coste. Desde entonces se han ido tres de las cuatro empresas de este tipo —Volotea, Iberia Express y Ryanair— sin que ninguna nueva como Wizz Air o Vueling, que mantiene su presencia en mínimos históricos, ocupe su espacio. Un agujero de más de 220.000 viajeros por año que afecta a la movilidad de los vigueses y a la llegada de turistas a la ciudad.

La primera salida fue la de Volotea, «la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades de Europa» que a punto estuvo de convertir Peinador en su primera base. El «error» en los pliegos del contrato lanzado por el Concello en 2016 que se llevó Air Nostrum hizo que dos años después abandonara el aeródromo vigués tras contabilizar 55.000 pasajeros en un trienio. Pese a reconocer que «encaja» en su operativa, la compañía de Carlos Muñoz ha seguido una máxima: sin ayudas no abre nuevas rutas. Esto le ha llevado a ofertar más de 20 destinos en Asturias, donde el Principado le paga más de 4 millones de euros al año, mientras cancela la única conexión entre Galicia y Valencia al acabar el convenio con el Concello de A Coruña para este vuelo y el de Málaga.

El siguiente golpe llegaría hace ahora doce meses. Iberia Express anunciaba que dejaría de operar la conexión entre Vigo y Tenerife-Norte que ellos mismos habían calificado como «histórica». Este vuelo entre junio y septiembre era una de las dos únicas rutas a nivel nacional que no pasaban por Madrid y cosechaba ocupaciones superiores al 90%. Sin embargo, dentro de la reorganización de la filial de bajo coste de IAG se decidió eliminarla para que asumira su rol Air Nostrum... aunque no llegó a ocurrir. El empuje de Binter hizo que la franquiciada desistiera de competir en esta conexión que aportaba unos 10.000 viajeros cada verano en aeronaves de hasta 220 pasajeros de capacidad.

La última salida fue la más ruidosa y simbólica. Ryanair atribuyó a las tasas de Aena la cancelación de las rutas a Barcelona y Londres, perdiendo así Peinador la condición de aeropuerto «internacional» el pasado 4 de enero. La irlandesa se despedía por segunda vez de la ciudad, donde ha transportado 945.757 pasajeros desde su estreno hace ahora una década.

Vueling, en monopolio

Esta situación ha llevado a Vueling a ser la única compañía de bajo coste con vuelos regulares en el aeropuerto de Vigo. La catalana disfruta así de un «monopolio» en la conexión a Barcelona y en los enlaces a otras ciudades de España o Europa. El 85% del tráfico restante se reparte así entre Air Europa —líder de las estadísticas viguesas desde 2023— Iberia, su filial Air Nostrum yBinter. Todas ellas cuentan con un modelo de negocio más «tradicional», incluyendo un equipaje de mano de mayores dimensiones, y unas tarifas sensiblemente más altas.

Porcentaje de pasajeros de compañías de bajo coste en aeropuertos españoles / Simón Espinosa

Peinador se confirma así como una rara avis a nivel naciona o en los aeropuertos de su tamaño. Aeropuertos como Girona y Vitoria tienen más de un 90% de cuota en aerolíneas de bajo coste, a las que logran captar a través de contratos millonarios de promoción turística.En Santiago el año pasado fue del 87%, en ACoruña del 35% y en Madrid del 26% del total.