Casi 700 pacientes reciben tratamiento renal sustitutivo en el área viguesa

En el Día Mundial del Riñón, el Área Sanitaria de Vigo quiso unirse a las conmemoraciones con una actividad de sensibilización instalada en el centro de salud de Rosalía de Castro con una experiencia de realidad virtual para que los ciudadanos pudieran ponerse en la piel de un enfermo renal crónico (ERC) durante su día a día.

La iniciativa es de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), en el marco de la campaña «Conexiones (In)visibles», y busca concienciar sobre una enfermedad que, a pesar de su alta prevalencia, sigue siendo «desconocida». A través de un formato inmersivo y visual, pudieron comprender mejor sus factores de riesgo, el proceso de diagnóstico y la estrecha relación entre los riñones, el corazón y el metabolismo.

¿Cuántos la padecen?

El Área Sanitaria de Vigo, en la actualidad, atiende a 694 pacientes con tratamiento renal sustitutivo, es decir, personas a las que sus riñones ya no funcionan y necesitan diálisis o trasplante.

Un total 352 pacientes cuentan con un trasplante renal, lo que supone más de la mitad de los casos (50,72 %). Además, 322 personas reciben hemodiálisis, mientras que 20 pacientes están en tratamiento de diálisis peritoneal.

La ERC está considerada uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial. En España, se estima que la padecen uno de cada siete adultos. Dos de cada tres afectados no saben que la tienen, ya que en sus primeras fases suele ser asintomática. Este infradiagnóstico dificulta su detección precoz, a pesar de que las personas con enfermedad renal crónica presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, según señala el Sergas.

La relación entre la enfermedad renal crónica y otras patologías es "especialmente estrecha". La hipertensión arterial, por ejemplo, puede agravar el deterioro de la función renal y cardiovascular, mientras que el daño renal puede contribuir a empeorar la hipertensión. Además, se estima que entre el 42 % y el 53 % de las personas con insuficiencia cardíaca también padecen enfermedad renal crónica.

La detección temprana es clave para frenar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones. Puede identificarse en sus fases iniciales mediante pruebas sencillas y accesibles, como un análisis de sangre para evaluar la función renal y una prueba de orina para detectar la presencia de albúmina, un marcador temprano de daño renal.