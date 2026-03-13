32 alumnos se examinan en la UVigo en la Olimpiada Gallega de Química, dedicada a un pionero de CEAMSA

Un total de 32 alumnas y alumnos de ocho centros educativos de Vigo y su entorno se dieron cita este viernes en la Facultad de Ciencias del campus de Lagoas–Marcosende (Universidad de Vigo) para participar en las pruebas de la XLIII Olimpiada Gallega de Química 2026, organizada por la Asociación de Químicos de Galicia en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de Galicia.

En el distrito de Vigo concurrieron estudiantes del Colexio Apóstolo Santiago, el IES Carlos Casares y el CPR Compañía de María (Vigo), además del IES de Mos, el IES Johan Carballeira (Bueu), el IES Primeiro de Marzo (Baiona), el IES Pedro Floriani (Redondela) y el IES Mendiño (San Pedro de Cesantes, Redondela). La convocatoria se celebró de manera simultánea en A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense y Vigo, con 188 participantes procedentes de 35 centros de toda Galicia.

Inicio de la prueba

La prueba arrancó a las 16.30 horas y se estructuró en varias partes: cuestiones tipo test, resolución de problemas e interpretación de un supuesto práctico de laboratorio. La organización subraya que la química y sus vínculos con Galicia están presentes en los ejercicios, siempre dentro del marco de los diseños curriculares de Bachillerato: Física y Química de 1º y Química de 2º.

Esta edición incorpora, además, un guiño explícito a la historia industrial gallega. Según explicó el vicepresidente de la asociación y coordinador de la prueba, Juan Sanmartín, la Olimpiada rinde homenaje a Ignacio Ulzueta, químico «apasionado por el mar» que fundó en 1966 en O Porriño la Compañía Española de Algas Marinas (CEAMSA), hoy líder mundial en aditivos naturales derivados de algas para las industrias alimentaria y farmacéutica. «Queremos dar visibilidad y homenajear a los pioneros gallegos de la industria química; entre los que sin duda ocupa un lugar destacado Ignacio Ulzueta», señaló.

Vocaciones científicas

La Olimpiada Gallega de Química, que busca fomentar vocaciones científicas y el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, es además decana en España y germen de la Olimpiada Nacional. Los alumnos clasificados en los tres primeros puestos de cada distrito universitario (A Coruña, Santiago y Vigo) recibirán galardón y diploma, mientras que todos los participantes obtendrán su diploma de participación.

Los mejores clasificados representarán a Galicia en la Olimpiada Nacional de Química, que se celebrará en la Universidad de Córdoba del 25 al 27 de abril. Para el presidente de la Asociación y del Colegio Oficial, Manuel Rodríguez Méndez, será «una nueva oportunidad para mostrar el talento científico-químico de las nuevas generaciones del alumnado gallego de bachillerato».