Vigo reunirá en octubre a 3.000 policías y bomberos de 40 países en los «European Police & Fire Games»
La ciudad acogerá del 2 al 11 la XI edición, con más de 90 pruebas en 50 deportes; el Concello aporta 300.000 euros
Vigo volverá a convertirse en sede de un gran evento internacional este otoño. La ciudad acogerá del 2 al 11 de octubre la XI edición de los «European Police & Fire Games», los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, que reunirán en la urbe olívica a 3.000 integrantes de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia procedentes de 40 países.
El alcalde, Abel Caballero, presentó este jueves la competición acompañado por el comisario principal y la comisaria de Vigo del Cuerpo Nacional de Policía, Ramiro José Gómez y Miriam Rifai; el jefe de la Policía Local, Alberto Carballo; el subjefe de Bomberos, Miguel Estévez; y parte del equipo organizador, José Carlos Baquero, Ricardo Tilve, Carlos Ferrer e Israel Lubiáns.
La cita, según avanzó el regidor, incluirá más de 90 pruebas repartidas en 50 deportes, con un formato que combina competición, convivencia y proyección turística. Caballero subrayó la dimensión del evento y el impacto que supone para la ciudad: «Se trata de una gran movilización que va a convertir a Vigo en una especie de ONU deportiva», afirmó, aludiendo a la presencia de miles de profesionales llegados de múltiples países y disciplinas.
El alcalde enmarcó esta cita en un calendario de grandes eventos para la ciudad y habló de la «honra» que supone para Vigo ejercer de anfitriona de dos convocatorias de gran visibilidad: el desfile de las Fuerzas Armadas, previsto para el 30 de mayo, y, ya en otoño, estos juegos europeos de policías y bomberos.
Caballero trasladó asimismo el respaldo municipal a la organización de la competición y confirmó la aportación del Concello: «Todo el apoyo» a una cita para la que la administración local facilita 300.000 euros, según detalló en su comparecencia.
Por su parte, el presidente de los juegos, José Carlos Baquero, agradeció la acogida y el compromiso institucional para que Vigo sea la sede de una edición especial: la del 20º aniversario desde la creación de una competición que se celebra cada dos años y que, en esta ocasión, convierte a la ciudad en punto de encuentro europeo entre deporte, servicios de emergencia y cultura de trabajo en equipo.
