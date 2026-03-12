Vigo destinará dos millones a la rehabilitación de pisos vacíos para alquilar a precio tasado

En un contexto de creciente tensión en el mercado de la vivienda, con un aumento sostenido de los precios del alquiler y una oferta limitada, Vigo busca hacer frente a las carencias de este bien básico. El Concello acaba de anunciar que destinará dos millones para rehabilitar pisos vacíos y alquilar a precio tasado, evitando así que los propietarios puedan abusar del libre mercado.

Para ello, están ultimando las bases reguladoras y la convocatoria de una línea de ayudas con una con una dotación de 2,15 millones de euros.

El objetivo de la iniciativa es movilizar vivienda desocupada en la ciudad y que pueda aliviar la falta de stock. Para ello, el Concello financiará parte de las obras de reforma necesarias en pisos cuyos propietarios se comprometan a alquilarlos dentro del programa municipal y a un precio acordado con la administración.

Las ayudas permitirán subvencionar obras de rehabilitación de hasta 30.000 euros por vivienda. El sistema de financiación será escalonado. El mayor porcentaje, con un 80 % de subvención, será para obras de hasta 16.000 euros. Para el tramo entre 16.000 y 30.000 euros se ofrece un 30%.

Según los cálculos municipales, la ayuda media podría situarse alrededor de 17.000 euros por vivienda, lo que supondría aproximadamente el 57 % del coste de las obras. Caballero apuntó que la cuantía máxima de financiación municipal es superior a la de la Xunta, cuyo programa fija un límite de 11.000 euros por vivienda.

Otros gastos

Además de las mencionadas, se establecen otras líneas. Para obtener el certificado de eficiencia energética ofrecen un 100% del coste. También lanzan ayudas para la contratación de seguros y avales durante los cinco primeros años, con un máximo de 3.000 euros. En total, el importe máximo que puede recibir una vivienda para su reparación puede alcanzar hasta los 20.200 euros.