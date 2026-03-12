Vigo adjudica por 1,16 millones el nuevo aparcamiento de Matamá, con 123 plazas

El Concello de Vigo ha adjudicado la construcción de un nuevo aparcamiento en Matamá, una actuación que el alcalde, Abel Caballero, enmarca en la mejora de la movilidad y la seguridad vial en la parroquia. La obra, con un presupuesto de 1.164.000 euros y un plazo estimado de nueve meses, se ejecutará en una parcela de titularidad municipal adquirida expresamente para este fin, lo que —según subrayó el regidor— facilita la tramitación y el desarrollo del proyecto.

El futuro parking se ubicará en el entorno de las calles Manuel Comes y Dos Canteiros, y contará con capacidad para 123 vehículos, con plazas dispuestas en batería. El diseño reserva además cuatro plazas para personas con movilidad reducida, en una intervención que busca ordenar el estacionamiento y aliviar puntos de congestión en un ámbito residencial con tránsito diario, especialmente en horas de entrada y salida de los centros educativos.

El acceso principal se habilitará por la calle Manuel Comes, frente al colegio Josefa Alonso, desde donde se proyecta un vial que atravesará la parcela municipal para enlazar con Os Canteiros. Este nuevo itinerario interior, explicó Caballero, pretende mejorar la circulación en la zona y reforzar la seguridad tanto para conductores como para peatones. En palabras del alcalde, el aparcamiento «va a mejorar mucho la seguridad vial».

La obra no se limita al estacionamiento. El proyecto incorpora trabajos de infraestructura con la instalación de colectores de saneamiento para fecales y pluviales, además de la renovación de redes de servicios. También se contempla el soterramiento de las canalizaciones del alumbrado público, acompañado de nueva iluminación, y la creación de zonas ajardinadas para integrar la actuación en el entorno y mejorar la calidad urbana del ámbito.

Salto funcional

Caballero defendió la intervención como un salto funcional para Matamá, al dotar a la parroquia de una bolsa de estacionamiento amplia y ordenada, con mejoras asociadas que, en la práctica, modernizan el subsuelo y el servicio urbano del entorno. El alcalde lo resumió en un mensaje directo: «Un gran aparcamiento en Matamá».

Con el contrato ya adjudicado, el Concello fija ahora el calendario de ejecución para que la obra esté lista en el horizonte de los nueve meses, en una zona que, por su proximidad a equipamientos educativos y a viales de uso habitual, concentra buena parte de la demanda de aparcamiento y de los problemas de circulación que el proyecto pretende resolver.