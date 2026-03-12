Arrestado un ultra del Celta por la pelea con aficionados del Lyon en Vigo: no se descartan más detenciones

La Policía Nacional ha detenido a uno de los ultras del Celta que protagonizaron en la noche del miércoles los enfrentamientos con seguidores del Olimpique de Lyon en un conocido local de copas situado en la céntrica calle Areal de Vigo.

Segun pudo confirmar FARO por fuentes del operativo, el arresto se produjo en la tarde de este jueves y el individuo, perteneciente al colectivo radical Tropas de Breogán, se considera uno de los instigadores de la trifulca. Además, se ha abierto una investigación tras los hechos acaecidos y no se descarta que en las próximas horas se produzcan mas detenciones.

El episodio supuso la identificación de más de una veintena de personas por las fuerzas del orden tras la pelea de anoche en Vigo entre aficionados del Celta y el Lyon, que se saldó con al menos tres personas heridas leves, dos de las cuales tuvieron que ser derivadas al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Así lo ha confirmado este jueves el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, quien ha confirmado que fueron unos 30 aficionados del Celta, encapuchados y armados con palos y tubos, quienes comenzaron la pelea. «Hay diligencias abiertas y se están investigando los hechos», ha dicho Losada, aunque de momento, tal y como ha señalado la Policía Nacional, no hay detenidos.

En todo caso, Losada ha enviado un mensaje a los violentos: «Deben saber que sus acciones ni quedan ni quedarán impunes, y que no podrán evitar que Vigo disfrute de tener un equipo compitiendo al máximo nivel en España y Europa».

Hechos «intolerables»

Losada ha calificado de «intolerables» estos hechos: «El deporte y la violencia mezclan mal y los violentos deben estar fuera del ambiente deportivo y necesitamos la cooperación de todos, también de los clubes para lograrlo», ha señalado antes de tranquilizar a los aficionados. De hecho, también el Celta ha emitido un comunicado condenando estos hechos y advirtiendo a los radicales que tomará medidas: «No representan al celtismo».

Tres personas resultaron heridas leves anoche en una pelea multitudinaria entre aficionados del Celta y el Olympique de Lyon, los cuales se miden esta noche en el estadio de Balaídos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League.

Marta G. Brea

Los aficionados locales, con palos y encapuchados, sorprendieron a los franceses cuando estaban en el local de la calle Areal 20th Century Rock: «La sensación fue de miedo, pánico; nos tiraron bengalas al local», aseguran los dueños.