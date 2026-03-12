The Black Hole llega a Vigo con su gira Blues & Rías 2026

El próximo 20 de marzo, Vigo se convertirá en el escenario de una de las bandas más prometedoras del blues rock internacional. The Black Hole, el electrizante 'power trío' proveniente de Phoenix, Arizona, aterriza en Galicia como parte de su gira Blues & Rías 2026, un ciclo de conciertos organizado por la promotora viguesa FB ProduXion.

El concierto en Vigo tendrá lugar en la Sala Supersonic a las 21.30 horas. La banda continuará su recorrido por Galicia con actuaciones en A Cofradía Bar Cultural en Vilanova de Arousa el 21 de marzo y en el Auditorio Centro Goianes en Goián el 22 de marzo, donde ofrecerán su energía característica en un horario de sesión vermú, a las 13.00 horas.

The Black Hole ha capturado la atención de los amantes del blues rock a nivel mundial, destacándose por su impresionante musicalidad y su dominio del escenario. Desde su formación, han conseguido hacer sold out en sus giras en Estados Unidos, Sudamérica y Europa, y cuentan con seis discos de producción propia. Además, en 2023 ganaron el Arizona Blues Challenge y fueron semifinalistas en el International Blues Challenge 2024 en Memphis, Tennessee, consolidándose como una de las bandas de blues independientes más relevantes del momento.

El grupo ha compartido escenario con grandes leyendas como Charlie Musselwhite, Lee Oscar, Jon Nemeth, Eddie 9V y Kool & The Gang. En septiembre de 2025, participaron en la gira mundial de Samantha Fish con su álbum Paper Doll.

The Black Hole, compuesto por el guitarrista y vocalista Connor Kelly y el baterista Levi Velasquez, se caracteriza por su formación dinámica, incluyendo bajistas de primer nivel, lo que les permite una propuesta fresca y en constante evolución. La banda continúa creando, componiendo y grabando música en su base en Phoenix, Arizona, mientras siguen conquistando escenarios internacionales.

Las entradas para los conciertos en Galicia ya están disponibles en www.ticketrona.com y en los puntos de venta Discos Elepe y Rockbox Guitars (Urzaiz 102, Vigo).