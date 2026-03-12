Los sindicatos alertan de demoras recurrentes en el tren Barcelona–Galicia y reclaman reforzar mantenimiento y operativa

El Sector Ferroviario de CGT Galiza y el sindicato ALFERRO han trasladado a la cúpula de Renfe su preocupación por la impuntualidad del servicio ferroviario Catalunya–Galicia, que enlaza ciudades como Barcelona, Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia y León con destinos gallegos como Ourense, Santiago, A Coruña, Guillarei (Tui) y Vigo.

Según explican en una carta remitida al presidente de Renfe y a los directores gerentes de Renfe Viajeros, este tren cubre, además, el hueco que dejó el servicio internacional suprimido tras la pandemia entre Francia/Euskadi y Galicia, que antes arrancaba en Irún/Bilbao y que ahora se salva mediante un enlace en Miranda de Ebro.

Los sindicatos acompañan su denuncia de datos. En un estudio conjunto sobre los retrasos acumulados entre el 12 de diciembre y el 20 de enero —con la excepción de diez días tras el accidente de Aldamuz—, aseguran haber detectado que el tren llegó a destino (Vigo o A Coruña) con un retraso superior a 60 minutos en el 44% de los viajes analizados. De ese bloque, añaden, la mitad superó los 90 minutos, con un pico máximo de 165 minutos el 6 de enero.

En las últimas jornadas, sostienen, el tren volvió a registrar demoras elevadas: 116 minutos el día 9, 50 minutos el día 10 y 90 minutos el día 11. Si se amplía el umbral a retrasos de más de 30 minutos, CGT y ALFERRO afirman que el porcentaje supera el 70% de los viajes, una cifra que califican de «inaceptable» para un servicio que, subrayan, es clave para la conexión directa de Galicia con Catalunya, Euskadi y Castilla y León.

Propuestas para mejorar la puntualidad

Ante este escenario, CGT y ALFERRO reclaman medidas operativas y plantean varias líneas de actuación a Renfe:

Replantear la operativa del servicio eliminando la composición Barcelona–Salamanca acoplada al Barcelona–Galicia .

del servicio eliminando la composición acoplada al . Reforzar el mantenimiento que realiza Talgo del material S/130 en la base de Can Tunis .

que realiza Talgo del material en la base de . Valorar el restablecimiento del servicio Vigo/A Coruña–Bilbao/Irún, suprimido tras la pandemia y derivado a través de enlaces con el Barcelona–Galicia.

Los sindicatos recuerdan, además, que este servicio es utilizado por peregrinos que inician el Camino en Monforte o Tui, con enlace en Monforte hacia el regional con destino Sarria, lo que —argumentan— incrementa el impacto de los retrasos sobre usuarios que viajan con horarios ajustados.

Refuerzo de personal a bordo, pero con matices

En paralelo, CGT y ALFERRO también se refieren al proceso de movilidad interna abierto por Renfe, que ofrece 33 vacantes para puestos de intervención a bordo en servicios de Media Distancia: 12 en A Coruña, 10 en Vigo, 7 en Ourense y 4 en Ferrol. Este refuerzo, señalan, permitiría que los trenes circulen con interventores, mejorando seguridad, calidad del servicio y reduciendo el fraude.

Sin embargo, critican que Renfe solo oferte tres plazas para servicios comerciales de Larga Distancia en A Coruña, lo que —según advierten— implicaría derivar cargas de trabajo a la residencia de Madrid. En ese punto, los sindicatos expresan su «disconformidad» y reclaman ampliar plazas para evitar que ese trabajo salga de Galicia.

Con la carta ya enviada, CGT y ALFERRO piden a Renfe que tome nota del patrón de retrasos y actúe sobre las causas: no solo por la puntualidad, sino por lo que está en juego cuando una conexión troncal se convierte, semana tras semana, en una lotería de minutos.