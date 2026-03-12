El PP de Vigo alerta del riesgo para las fiestas de barrios y parroquias por el veto a las atracciones

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó este jueves al alcalde, Abel Caballero, que aclare «de forma inmediata» si las fiestas populares de verano en barrios y parroquias se celebrarán con normalidad o si, por segundo año consecutivo, mantendrá el veto a las atracciones de feria, una decisión que —según sostiene— amenaza la viabilidad económica de muchas comisiones.

La dirigente popular recordó que la prohibición de instalar atracciones supone que las comisiones dejen de ingresar una cantidad que representa «el 80%» de su presupuesto, lo que haría «prácticamente imposible» organizar las celebraciones tal y como se venían desarrollando hasta ahora. En ese contexto, Sánchez reprochó al gobierno local que haya empezado a publicitar ya su «temporada» de verano con el anuncio de conciertos en Castrelos mientras, denuncia, persiste la incertidumbre sobre las fiestas tradicionales.

«El señor Caballero ha arrancado ya su particular temporada de fiestas de verano de Vigo anunciando los conciertos de Castrelos, mientras sigue sin resolver la incertidumbre en torno a las fiestas populares que se celebran en los barrios», afirmó. Y lanzó preguntas concretas: «¿Habrá este año atracciones en las fiestas? ¿Recibirá la comisión de las fiestas de Coia la subvención comprometida pero no pagada por Caballero?».

Sánchez vinculó el debate a lo ocurrido el pasado verano y sostuvo que el PP ya había advertido entonces de que era «insuficiente» una mera compensación económica, aunque añadió que lo que no esperaban era que el Concello ni siquiera cumpliera con ese compromiso. «Máxime si el señor Caballero no compensa esta merma de ingresos, tal y como se lo solicitaron el verano por carta la inmensa mayoría de las comisiones y como él se comprometió públicamente, al menos con Coia. Y todavía no ha cumplido», sostuvo.

La presidenta local del PP lamentó lo que califica de «falta de gestión» y «silencio administrativo» a escasos meses del inicio del calendario festivo, y defendió que la seguridad debe ser compatible con la celebración normal de las fiestas. «La seguridad no puede ni debe estar reñida con la normal celebración de las fiestas, porque ambas deben y pueden ser compatibles con el cumplimiento de la ley», subrayó.

En su crítica, Sánchez aludió también al impacto económico que atribuye a la decisión municipal, señalando que hay autónomos y trabajadores vinculados al sector de las atracciones con su actividad «en el aire», además de comisiones formadas por voluntarios que, a estas alturas, no saben si podrán sacar adelante los festejos.