Pontevedra se postula para captar congresos y eventos y aspira a entrar en el «Spain Convention Bureau»

La Diputación de Pontevedra quiere ganar peso en un segmento turístico que deja gasto, desestacionaliza y empuja ocupación fuera de los picos de verano: el turismo MICE —reuniones, incentivos, congresos y eventos—. Con ese objetivo, la institución provincial recibe esta semana a una representante del «Spain Convention Bureau», el organismo vinculado a la FEMP que agrupa a destinos especializados en este mercado y que, según la propia Diputación, atrae 10,5 millones de visitantes anuales a España y podría superar los 11 millones en 2026.

El encuentro se celebra en el Pazo provincial y forma parte de un recorrido por distintos puntos del territorio para conocer, «de primera mano», posibles escenarios y recursos capaces de acoger congresos, viajes de incentivos y eventos corporativos. La visita sirve, además, como termómetro para medir la capacidad real de la provincia en un ámbito en el que no solo cuentan los espacios: también pesan la conectividad, la planta hotelera, la restauración y la respuesta técnica de proveedores.

El diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, dio la bienvenida a la representante de la FEMP y defendió la potencialidad de la provincia para consolidarse en el mapa MICE, una línea que la Diputación quiere reforzar a través de «Turismo Rías Baixas». La institución provincial subraya que este segmento está creciendo tanto en número de participantes como en gasto medio por persona, con un incremento de hasta el 24% en la última década.

La operación tiene, además, un encaje institucional: la Diputación aprobó su adhesión al «Spain Convention Bureau» en el último pleno de 2025, celebrado el 26 de diciembre, y ahora opta a convertirse en la tercera diputación provincial de España —tras Valencia y Granada— en formar parte de este organismo.

El objetivo declarado es avanzar en la captación de viajes de incentivos, congresos, eventos y reuniones para diversificar la oferta turística y consolidar un turismo «de calidad», internacional y menos dependiente del calendario estival. En ese itinerario de evaluación, la representante del Convention Bureau visitará Pontevedra, Vigo, Baiona, el sur de la provincia y el entorno de O Salnés, con la idea de analizar tanto el potencial de los espacios como la capacidad del destino para responder a las exigencias de organizadores y empresas.

En la práctica, la Diputación busca posicionar a Pontevedra como un territorio con argumentos para competir en un mercado donde la decisión no se toma solo por el atractivo del lugar, sino por la suma de servicios y garantías: alojamientos, restauración, infraestructuras, logística y equipos técnicos. Y, sobre todo, por la posibilidad de convertir cada congreso o evento en una estancia que deje retorno en el comercio, la hostelería y el tejido de servicios durante los meses en los que el turismo convencional baja el ritmo.