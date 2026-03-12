MotorOcasión abre en el Ifevi con los primeros visitantes y 1.200 vehículos en rotación

MotorOcasión Vigo 2026 ya está en marcha. El salón del vehículo usado y de ocasión abrió sus puertas esta tarde en el Ifevi y recibió a los primeros visitantes interesados en encontrar coche con condiciones especiales durante los días del evento. La feria se celebra del 12 al 15 de marzo y vuelve a reunir en Vigo a concesionarios oficiales y a una amplia representación de marcas del sector.

Uno de los principales atractivos de esta edición es el volumen de oferta: el recinto contará con cerca de 1.200 vehículos en exposición, una cifra que, además, irá variando a lo largo de la feria. La organización explica que el stock se mantiene vivo mediante un sistema de rotación constante: a medida que se cierran operaciones, los coches vendidos se sustituyen por nuevas unidades, de forma que el escaparate se renueva y la oferta se mantiene dinámica durante toda la celebración.

El salón llega, además, con un rasgo que ya se percibe en los pasillos del Ifevi: la fuerte presencia de fabricantes chinos, cada vez con más peso en el mercado europeo y con una visibilidad creciente en este tipo de citas. Los visitantes pueden descubrir distintos modelos de estas marcas y acceder a ofertas y descuentos especiales disponibles «únicamente durante la feria», lo que convierte MotorOcasión en una oportunidad para ver de cerca estas propuestas y comparar equipamientos y precios en un mismo espacio.

Junto a ese bloque emergente, MotorOcasión reúne también a las principales marcas del mercado, representadas a través de sus redes y concesionarios oficiales. Este formato permite al comprador comparar opciones con rapidez y contar con asesoramiento directo de profesionales de cada firma, que acompañan a los visitantes durante todo el proceso de búsqueda para facilitar la elección del vehículo que mejor se adapte a sus necesidades.

Con el primer día ya en marcha, MotorOcasión vuelve a funcionar como termómetro de un mercado que, en Vigo, se mueve con decisión: coche revisado, precio cerrado y decisión rápida. Y, este año, con un protagonista añadido en el cartel: el empuje de las marcas chinas.