Marinetea estrecha lazos con la Brilat y entrega al general González Alvarado un libro histórico de la ETEA

La junta directiva de Marinetea mantuvo un encuentro con el general de la Brilat, el excmo. sr. D. Andrés González Alvarado, con motivo de su ascenso y del inicio de su etapa al frente de la brigada, en una visita que la asociación enmarca como gesto institucional «en nombre de todos nuestros asociados».

Según explicó el colectivo, la reunión sirvió para presentar al mando militar el recorrido y la actividad de Marinetea desde su creación, así como para trasladarle algunas de sus citas más consolidadas, como el encuentro anual de asociados y la gala concierto, además de avanzar los proyectos que la entidad quiere impulsar en los próximos meses.

Entre esos planes, Marinetea destacó el futuro «museo de la ETEA», una iniciativa que la asociación sitúa como una de sus líneas de trabajo y que, según trasladó en la visita, busca reforzar la divulgación y la preservación del legado ligado a la histórica escuela.

Como recuerdo del encuentro, la directiva entregó al general un libro histórico de la ETEA, al que se refirió como un ejemplar singular dentro del patrimonio documental vinculado a la antigua instalación.

Por su parte, el general González Alvarado agradeció la visita y, siempre según Marinetea, expresó su intención de estar presente en futuros actos de la entidad «dentro de sus obligaciones», además de manifestar su disposición a realizar una visita a la sede social del colectivo.

El encuentro se interpreta como un paso para mantener abiertas vías de colaboración institucional en torno a proyectos de memoria y divulgación ligados a la ETEA, con la mirada puesta en iniciativas que la asociación considera estratégicas para el relato histórico de Vigo y su entorno.