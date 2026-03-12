El jefe de equipo de Cardama: «Si la carga fuera cosa mía, no la habría sacado con una sola cuerda»

Entre los múltiples trabajos que se realiza en un astillero no está el transporte de piezas, tampoco la vigilancia o control de que dicha pieza sea trasladada a sus instalaciones en determinadas condiciones, bien anclada o simplemente segura. Para ello, cuentan o contratan a una empresa externa que se encarga del transporte. Esto es lo que afirmaron tres jefes de Cardama, el responsable de producción, de prevención y de buque, durante su declaración como acusados por la muerte por imprudencia de un operario en noviembre de 2022 al caerle una pieza de 7 toneladas de un tráiler cuando este accedía al interior de las instalaciones.

Los tres coincidieron en declarar que carecen de «formación» para cualquier tarea relacionada con el transporte o traslado de las cargas de una nave a otra. «Nosotros damos la característica de la pieza y la cargamos al camión; el camionero es el que tiene la formación para saber cómo colocar o trincar una pieza», afirmó el director de producción de Cardama.

El jefe de buque, por su parte, explicó que el día del suceso se encontraba en otra zona del buque, que «si veo que la pieza que no está bien sujeta puedo parar el traslado y comunicarlo, hasta ahí. No sería la primera vez que un conductor ve una pieza mal y dice "no la muevo"», aseveró.

Ambos coincidieron, a preguntas de la acusación, que nadie en la empresa «controlaba» o tenía las funciones de controlar que «la pieza estuviera correctamente en el camión».

Por su parte, el jefe de riesgos laborales e hijo del director del astillero, apuntaló esta idea apuntan que «tenemos formación para cargarla [la pieza], pero para trincar o sujetarla dentro de un camión no», reiterando que en sus cursos y planes de prevención «en ningún momento se trató el trincaje de los camiones». «El astillero no tiene que asegurar la carga, nunca la hemos asegurado nosotros», concluyó.

La declaración más dura fue la aportada por el entonces jefe de equipo de Cardama, cuya declaración se desmarcó de la ofrecida por los restantes tres acusados. Él sí se encontraba con el fallecido en el lugar donde tuvo lugar el accidente mortal. «Tú solo tienes que encargarte de cortar el tráfico; coge a alguien y corta el tráfico», verbalizó entre lágrimas.

De igual modo, se subió al camión para desenganchar la carga una vez subida al tráiler e incluso se ofreció para su sujeción. «Si fuera cosa mía [la carga] no hubiera salido con una solo eslinga, una sola cuerda. Le pregunté al camionero si quería que le ayudara y me dijo no, solo que mirase que no entrase ningún camión», recordó.

Aludió también a que durante la entrada del camión «yo no sabía que ese chico estaba allí». «Llevo cargando con esto varios años», lamentó.

Por último, y sobre el trabajo de los acusados, el jefe de producción comentó que, de volver atrás, haría la maniobra «igual»: «No hubo fallo en los mandos».