Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi

El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), el año pasado, operó más que el anterior —en concreto, hizo 1.082 cirugías más, hasta las 35.813—; consultó más —casi 20.000 citas más, hasta las 8756.848— y realizó más pruebas —casi 16.000 más, hasta las 652.575—. Y, aun así, el número de pacientes en espera se mantiene más o menos estable y las demoras medias han aumentado de forma significativa. Un paciente tarda casi diez días más en entrar en quirófano, casi cinco más en ser visto por un especialista y un mes y medio más para una exploración radiológica.

¿Qué ha sucedido entonces? «Se ha trabajado más», defiende el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto. Pero los datos indican que no lo ha hecho al ritmo que ha aumentado la demanda, entre otros motivos, por la fuga de pacientes que está experimentando Povisa y por el cambio de contrato en abril, en base al que el Álvaro Cunqueiro se hizo cargo de Neurocirugía y Electrofisiología (un área de Cardiología) de todo el área. De hecho, esto ha repercutido en un empeoramiento en 18 días la demora media para una operación de Neurocirugía del Chuvi, hasta los 82 días y se pone a un mes de la media gallega de la especialidad (50,7) y por encima de la general de la comunidad (62,6).

Además, desde el mes de mayo se han sucedido diversas huelgas profesionales. Las que tuvieron más impacto fueron las que mantuvieron durante un mes los radiólogos que hacen guardias y los cuatro días que O'Mega sumó al puente de diciembre y que supusieron en el área de Vigo 12.271 actos médicos menos. Entre ellos, 184 cirugías, según datos de la Consellería de Sanidade. «Ha habido mucha afectación por las huelgas y se ha notado», sostiene Puente Prieto.

«Todo el mundo está deseando acabar con esto», señaló el gerente, en relación a los paros, que se han intensificado este año. Se prevé un bloqueo generalizado la próxima semana con la huelga indefinida en Atención Primaria, la huelga médica en todos los niveles y la renuncia a las horas extra. «Tendremos que hacer un plan especial para ver cómo encajamos todo este efecto», señaló, aunque reconoce que «mucho más no se van a poder aumentar» la actividad en horas extra.

Aun así, las demoras del área de Vigo al cierre de 2025 se mantienen en la media gallega. Mejoran a los de los otros dos complejos de su nivel en operaciones —A Coruña tarda 5 días más en intervenir y Santiago, 19—, pero lleva peor las consultas —8 jornadas más que los herculinos y 18 más que los compostelanos—.

El hospital concertado, por su parte, presenta los mejores datos de demora gallegos, con 53 días de espera media para una cirugía.

Cirugías

Con «un ejercicio importante de control de la actividad quirúrgica, una mejora de los rendimientos y de los tiempos», así como «trabajando mucho la cirugía compleja», el Chuvi ha logrado hacer casi mil cien operaciones más —una subida del 3,12%—. Fueron 5.130 urgentes, frente a las 30.683 programadas. De estas últimas, solo el 41% fueron con estancia. Entre la huelga médica de cuatro días y las limitaciones de camas por la gripe, en diciembre se hicieron con ingreso casi la mitad que en octubre —de 1.356 se bajó a 708—.

Entre el 18 y el 20% de toda esta actividad se hace en horas extra, en la autoconcertación, que se mantiene suspendida por las protestas médicas desde el 9 de marzo, debido a la renuncia de los anestesistas.

Los «puntos críticos» son Traumatología —con 86,6 días de espera media, aglutina uno de cada cinco pacientes que esperan por una operación en el Chuvi —, Neurocirugía —con 82,2, acusa la absorción del servicio de Povisa—, Cirugía Plástica —con 81,2— y Oftalmología —con 77,4 jornadas, copa casi un tercio de los usuarios en lista—. Las únicas que mejoran sus tiempos son Dermatología —de 48 39— y Cirugía cardíaca —de 45 a 42 días—. El gerente resalta que el 69% de todas las cirugías pendientes al cierre de 2025 tenían menos de tres meses de espera.

Aunque, al cierre del año pasado, se cumplen los tiempos máximos de 30 días para operar a los pacientes muy graves (prioridad 1) y los 90 para los graves (prioridad 2), han empeorado también. Así, los primeros se operan en una media de 27 días, diez más que hace un año y es la peor respuesta en Galicia, donde la media está en una semana menos. Y en los graves ha empeorado en 8 días, aunque se mantiene en el promedio de la comunidad. En agosto, con las vacaciones estivales, se disparó hasta los 94 días.

Consultas

Las primeras consultas realizadas han aumentado poco (0,42%). Algo mayor es la subida de las sucesivas (1,19%). Las que más han crecido son las consultas entre médicos de distintas especialidades — fueron un 9% más de interconsultas, con las que se rebasa el millar a la semana— y las de Psicología. De estas últimas, suben un 8,56% las presenciales y superan las 500 semanales, pero crecen hasta un 71% más las telefónicas, aunque solo son 17 a la semana—.

Al cierre de 2025 había 38.739 vigueses esperando una mediade dos meses (61,9), algo menos que la media gallega (62,6). Psiquiatría empeora en 4 jornadas y sigue presentando la situación más preocupante con tres meses y medio de espera (103 días). Le sigue Alergología, (sube de 81 a 102) y Traumatología (de 50 a 99,5), que dobla su demora e incrementa en tres mil las citas pendientes. Son las tres únicas especialidades que tienen pacientes esperando más de seis meses por una primera visita con el especialista. Suman 2.264.

El otro servicio que está por encima de la media gallega es Cirugía Vascular, con 67,6 jornadas de espera media. En el polo opuesto, Rehabilitación vive una espectacular evolución reduciendo a menos de la mitad: de más de tres meses a menos de mes y medio.

«Cuando tenemos tantos esperando una consulta, lo que nos importa es que ninguna sospecha de patología grave se nos escape», defendió Puente Prieto y cifró en 8 días la demora media en las once vías rápidas que hay: anafilaxia, endometrio, mama, colon, melanoma, otorrino, próstata, vejiga, pulmón, suicidio en adultos y suicidio infanto-juvenil. Un total de 7.056 pacientes han pasado por ellas.

Pruebas

«Aquí hemos tenido una alta incidencia de la huelga de Radiología, con un mes entero, y se ha notado mucho», justifica el gerente del área. Las exploraciones de este servicio se han disparado en más de un mes (44 días) hasta los cuatro meses de media (118 jornadas). Hay 200 personas esperando desde hace más de un año, casi la mitad de todos los gallegos en esta situación (425).

Los mayores problemas se concentran en la ecografía abdominal, con 7.183 personas esperando una media de 140 días. Solo tres menos se tarda para una resonancia magnética, aunque hay 130 usuarios que ya superan el año. Aunque tiene muchos menos casos (48 pendientes), los que más tardan son los intervencionismos vasculares (155,8 días).

Puente Prieto asegura que estuvieron «trabajando muy intensamente» y resalta que «ya se consiguió reprogramar casi la totalidad de pruebas suspendidas» en octubre. Lo que no se recuperó fueron las horas extra que también se dejaron de hacer ese mes. Ahora se extienden incluso a la noche, con pruebas de 22 a 24 horas.

Más allá del servicio de Radiología, destacan los casi nueve meses de demora (257 días) para un estudio alergológico, las 140 jornadas para una endoscopia digestiva y las 130 para un estudio del sueño.