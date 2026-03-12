El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo»

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, confirmó que hay cinco médicos contratados en Atención Primaria sin tener especialidad, pero justificó que están para dar «apoyo administrativo y no pueden ver pacientes», algo que se comprometió a vigilar. Explica que se contrataron para aliviar a centros con sobrecarga y ante la dificultad para encontrar médicos de familia, pero asevera que solo tramitarán bajas de patologías crónicas autorizadas por inspección, renovación de medicación e informes médicos.

En la actualidad están en A Cañiza, Ponteareas, As Neves, Fornelos y el edificio administrativo del Sergas en Rosalía de Castro, pero la Gerencia los puede mover en función de las necesidades.

En Atención Primaria, ayer se solaparon la huelga indefinida de médicos de O’Mega y la de la CIG de todas las categorías, con un seguimiento del 8,6% de mañana y del 7,92% de tarde. Van 17.914 consultas anuladas.

Olimpia Valencia

La comisión de centro del Área Sanitaria de Vigo aprobó la reorganización de la actividad asistencial con motivo de la apertura del Olimpia Valencia. Los sindicatos reprochan que la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo aprobase unilateralmente el plan funcional del nuevo centro de salud en enero y lo censuran porque no crea plazas nuevas en "categorías clave" como Medicina de Familia y Enfermería. También rechazan el cierre del centro de salud Nicolás Peña, que será con la Semana Santa, así como la concentración de pediatría en la calle Lalín.

En las negociaciones posteriores sobre las condiciones del traslado, las organizaciones sindicales ha firmado un acuerdo, después que el Sergas retirara el punto en el que se abría la puerta al traslado forzoso de personal de Pintor Colmeiro, Cuba, Coia, Rosalía de Castro o Beiramar. Con ello, la comisión explica que busca garantizar que el traslado se realice en las mejores condiciones posibles para los trabajadores.