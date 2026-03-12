«Hay unos 60.000 gallegos con glaucoma y la mitad no lo saben»

Es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo y progresa de forma silenciosa. Tanto, que la mitad de las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa no lo saben. En el Día Internacional del Glaucoma, que se celebra hoy, clínicas Villoria harán mediciones de tensión ocular gratuitas como cribado para la detección de personas con riesgo.

—¿Qué es el glaucoma?

—Es una enfermedad en la cual se va produciendo un daño progresivo a nivel del nervio óptico. El problema es que pasa desapercibido hasta fases muy avanzadas. No te produce visión borrosa, no te da ojo rojo, no te pica... Hasta la mitad de los pacientes que lo tienen no lo sabe. De forma coloquial, se le llama el ladrón silencioso de la de la visión, porque poco a poco va quitando vista. Y lo hace desde la periferia hacia el centro. Te tapas el ojo y parece que ves, pero realmente lo que estás perdiendo es campo de visión en esas fases más iniciales. Al final, lo que queda es una visión como de cañón de escopeta, solamente ves el centro. Eso lo mantienes hasta fases muy avanzadas, pero todo el campo de visión te lo ha quitado. El problema es que es una pérdida irreversible, no lo podemos recuperar, aunque te operes, te ponga gotas, hagas un tratamiento de láser… Por eso siempre insistimos en hacer las revisiones, la única forma de cogerlo a tiempo.

—¿Quién debería hacer esas revisiones?

Para hacer un diagnóstico de glaucoma debería de ir al oftalmólogo. El factor de riesgo más importante es tener la tensión ocular alta, pero tampoco da síntomas. Muchas veces, cuando vas a la óptica, te toman la tensión con unos aparatos de forma aproximada. Si está por encima de 21, el valor límite que se considera normal, te derivan al oftalmólogo. A partir de los 40 años, todos deberíamos hacer revisiones de la tensión ocular. Es una prueba de screening. No puedes descartarlo al 100%, pero es una primera toma de contacto. Ya para hacer el diagnóstico debes de acudir al oftalmólogo.

—¿A cuánta gente afecta?

Se asocia a la edad. Por debajo de 40 años, son casos muy excepcionales. Por encima, afecta al 3% de la población; en más de 60 años es un 4%; y por encima de 80, un 10%. Es mucha gente y la mitad no lo saben; eso es lo grave. Se estima que en Galicia hay unas 60.000 personas, de las cuales solo 30.000 están diagnosticados. Otras 30.000 no saben que lo tienen porque no tienen síntomas o porque, aunque parezca mentira, hay gente que nunca se ha tapado un ojo. Además, en Galicia tenemos un subtipo de glaucoma un poco más agresivo: el exfoliativo. Cursa con picos de tensión ocular más altos y puede afectar hasta a un 6% de la población, en lugar del 4%. Es más frecuente y tiene un curso más agresivo, por lo que hay que actuar antes.

—¿Por qué en Galicia?

Por una variante genética. En esta pseudoexfoliación tienes un material que se va depositando dentro del ojo y va tapando los filtros (mallas trabeculares), que son los que regulan la tensión ocular. La tensión ocular es como si fuese un grifo: hay una zona de dentro del ojo que echa agua y, en otra, unos filtros que la reabsorben. Si tu ojo produce mucho líquido o se reabsorbe mal, que es lo más frecuente, sube la tensión. Puede hacer picos a lo largo de todo el día. Por la noche, por ejemplo, al estar echado, se desagua menos, por así decirlo. Esos pequeños picos de tensión van desgastando el nervio óptico y las neuronas de la retina. El objetivo es hacer un diagnóstico precoz y a adoptar medidas para bajar esa tensión ocular y que no se siga desgastando, porque lo que hayas perdido está perdido.

—Entonces, ¿es fiable una medición puntual de la tensión ocular?

La toma de tensión en la óptica sirve para discriminar la gente que tiene poco riesgo de la que tiene más. Pero el diagnóstico lo hacemos nosotros estudiando el grosor que tiene el nervio. Es como un cable que poco a poco se va pelando. Hacemos un escáner, como una foto de muy alta resolución del nervio y medimos el grosor en micras. Comparamos con datos de la población normal y podemos ver si está más delgado. Si es así, hacemos más pruebas.

—¿Cómo se baja la tensión ocular para que no dañe el nervio?

Tradicionalmente, el tratamiento se basaba en medicamentos en gotas, pero te las tienes que poner todos los días; a veces, dos al día; la gente mayor es fácil que se olvide o que no tenga buena adherencia… Las guías europeas ya recomiendan tratamiento con láser: una luz dentro del ojo, no es cirugía, que limpia esa malla trabecular para que filtre mejor y baje la tensión. Se llama trabeculoplastia (SLT). Son impactos de láser de muy baja energía, no molesta absolutamente nada, se hace en 10 minutos de forma ambulatoria y conseguimos un efecto similar al de las gotas. Ha supuesto una revolución. Pero no todo el mundo tiene un glaucoma de control sencillo. A veces no es suficiente y hay que poner las gotas y tampoco y, al final, terminas con una cirugía. Hay diferentes tipos de cirugías, incluso válvulas muy chiquititas para tratar de bajar la tensión ocular. Pero todo es para que no siga avanzando, no recuperas visión. El nervio no se puede trasplantar. Hay que cuidarlo mucho.

—¿Qué factores de riesgo tiene?

El más importante es la tensión ocular alta, porque es el único modificable. Luego, gente con antecedentes en la familia, los miopes , los que tengan diabetes, la tensión arterial elevada u otros problemas de circulación… Y la edad elevada. A no ser que tengas antecedentes en la familia, por debajo de 40 es raro.