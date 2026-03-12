Coolligan abre tienda en la calle Príncipe de Vigo, un paraíso para los amantes del fútbol retro
La marca de moda deportiva vintage apuesta por el centro de Vigo con su nueva tienda, que revive la nostalgia futbolística.
M. C.
La marca Coolligan va a inaugurar nueva tienda en la calle Príncipe, en pleno centro de Vigo, consolidando su presencia en la ciudad tras su paso por el centro comercial Vialia.
Este establecimiento ofrece una selección de ropa deportiva retro inspirada en los equipos más icónicos del fútbol, como el Celta, Real Madrid, Atlético de Madrid o Barcelona, y cuenta con camisetas históricas que evocan épocas doradas del deporte rey.
Precisamente, la marca, que también lanzó exitosas ediciones especiales del Celta, fue la encargada de clonar la elástica que lució Madonna en 1990 durante el concierto que ofreció en Balaídos y que tanto ha dado qué hablar en los últimos días.
La apertura de Coolligan refuerza la transformación comercial que está viviendo la zona de la "milla de oro" de Vigo, con nuevas tiendas y marcas exclusivas. Sin duda, un nuevo punto de encuentro para los aficionados al fútbol y la moda retro.
