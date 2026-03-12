Coolligan abre tienda en la calle Príncipe de Vigo, un paraíso para los amantes del fútbol retro

La marca Coolligan va a inaugurar nueva tienda en la calle Príncipe, en pleno centro de Vigo, consolidando su presencia en la ciudad tras su paso por el centro comercial Vialia.

Este establecimiento ofrece una selección de ropa deportiva retro inspirada en los equipos más icónicos del fútbol, como el Celta, Real Madrid, Atlético de Madrid o Barcelona, y cuenta con camisetas históricas que evocan épocas doradas del deporte rey.

Lugar en la calle Príncipe donde abrirá la tienda. / FDV

Precisamente, la marca, que también lanzó exitosas ediciones especiales del Celta, fue la encargada de clonar la elástica que lució Madonna en 1990 durante el concierto que ofreció en Balaídos y que tanto ha dado qué hablar en los últimos días.

Camiseta retro del Celta de 1990. / Coolligan

La apertura de Coolligan refuerza la transformación comercial que está viviendo la zona de la "milla de oro" de Vigo, con nuevas tiendas y marcas exclusivas. Sin duda, un nuevo punto de encuentro para los aficionados al fútbol y la moda retro.