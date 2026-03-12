Los chiringuitos se adelantan al verano en Vigo: abrirán mucho antes de lo esperado

La primavera es una estación muy cambiante. Las temperaturas pueden subir y desplomarse en menos de 24 horas, la lluvia viene y va y el polen sobrevuela incordiando a algún que otro alérgico. Con todo, es un tiempo que se presta a dar paseos. El Concello anunció está mañana que los quioscos de playa podrán abrir desde mucho antes de lo esperado este año.

El regidor, Abel Caballero, indicó que esta temporada decidieron hacer una regulación distinta: «Sabemos que la gente va en la primavera a pasearse por Samil y por todas las playas y queremos tener los quioscos operativos».

La fecha de apertura será justo antes del comienzo de la Semana Santa, el viernes 27 de marzo, y podrán permanecer en funcionamiento hasta el 31 de octubre.

10 chiringuitos

En los arenales de la ciudad hay 10 chiringuitos. Uno en Santa Baia en Alcababre, dos en La Fuente, cuatro en la playa de Samil, otro junto a la parte nueva de la duna, dos en O Vao y uno en la ETEA.