Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoHeridos crucero frente a GaliciaVíctima José ToméPrimera rectora gallegaMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Los chiringuitos se adelantan al verano en Vigo: abrirán mucho antes de lo esperado

La nueva regulación del Concello busca que los quioscos de playa estén operativos para los paseos primaverales en Samil y otras zonas de la costa viguesa

Chiringuito en la playa de Samil, en Vigo.

Chiringuito en la playa de Samil, en Vigo. / ALBA VILLAR

Patricia Casteleiro

Vigo

La primavera es una estación muy cambiante. Las temperaturas pueden subir y desplomarse en menos de 24 horas, la lluvia viene y va y el polen sobrevuela incordiando a algún que otro alérgico. Con todo, es un tiempo que se presta a dar paseos. El Concello anunció está mañana que los quioscos de playa podrán abrir desde mucho antes de lo esperado este año.

El regidor, Abel Caballero, indicó que esta temporada decidieron hacer una regulación distinta: «Sabemos que la gente va en la primavera a pasearse por Samil y por todas las playas y queremos tener los quioscos operativos».

La fecha de apertura será justo antes del comienzo de la Semana Santa, el viernes 27 de marzo, y podrán permanecer en funcionamiento hasta el 31 de octubre.

Noticias relacionadas y más

10 chiringuitos

En los arenales de la ciudad hay 10 chiringuitos. Uno en Santa Baia en Alcababre, dos en La Fuente, cuatro en la playa de Samil, otro junto a la parte nueva de la duna, dos en O Vao y uno en la ETEA.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
  2. «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
  3. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  4. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  5. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  6. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  7. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
  8. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos

Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon

Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon

El Celta condena la violencia contra aficionados del Lyon: «Tomaremos medidas; no representan al celtismo»

El Celta condena la violencia contra aficionados del Lyon: «Tomaremos medidas; no representan al celtismo»

El jefe de equipo de Cardama: «Si la carga fuera cosa mía, no la habría sacado con una sola cuerda»

El jefe de equipo de Cardama: «Si la carga fuera cosa mía, no la habría sacado con una sola cuerda»

Peinador paga los temporales y la fuga de Ryanair: pierde otros 3.500 pasajeros en febrero

Los chiringuitos se adelantan al verano en Vigo: abrirán mucho antes de lo esperado

«La sensación fue de miedo, pánico; nos tiraron bengalas al local», aseguran los dueños del 20th Century Rock

«La sensación fue de miedo, pánico; nos tiraron bengalas al local», aseguran los dueños del 20th Century Rock

Vigo destinará dos millones a la rehabilitación de pisos vacíos para alquilar a precio tasado

Vigo destinará dos millones a la rehabilitación de pisos vacíos para alquilar a precio tasado

Vigo adjudica por 1,16 millones el nuevo aparcamiento de Matamá, con 123 plazas

Vigo adjudica por 1,16 millones el nuevo aparcamiento de Matamá, con 123 plazas
Tracking Pixel Contents