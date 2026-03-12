Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castrelos acolle o seu primeiro desfile de moda coa colaboración dos veciños e empresarias

Un evento que tamén sumará baile e regueifas para recuperar a vida comunitaria do barrio

Una modelo en un desfile de moda

Una modelo en un desfile de moda / FdV

R. V.

O próximo 21 de marzo, o barrio de Castrelos será testemuña dun evento único: o primeiro desfile de moda organizado pola Asociación Monte da Mina. A cita, que comezará ás 17.30, ten como obxectivo recuperar a unión entre veciños e veciñas.

A iniciativa contará coa participación de diversas tendas e deseñadoras locais, entre elas Bombón, Bonita de Vestir, Las Cosas de Noé Shop, D’Luxo e Tania Alonso, quen amosarán as súas últimas coleccións.

Cartel do desfile de moda organizado pola Asociación Monte da Mina

Cartel do desfile de moda organizado pola Asociación Monte da Mina / Cedido

O desfile será tamén unha homenaxe ás mulleres fortes e loitadoras que, dende Vigo e A Cañiza, lideran os seus proxectos de moda.

A organización do desfile non se limita só ao ámbito da moda. A Asociación Monte da Mina xunto coa de Beade e a colaboración da Asociación de Valladares, uniranse para incluir actuacións de regueifas e un grupo de baile moderno. A participación dos veciños e veciñas do barrio, que tamén desfilarán, reflicte a implicación e o apoio de toda a comunidade.

Castrelos acolle o seu primeiro desfile de moda coa colaboración dos veciños e empresarias

