Castrelos acolle o seu primeiro desfile de moda coa colaboración dos veciños e empresarias
Un evento que tamén sumará baile e regueifas para recuperar a vida comunitaria do barrio
O próximo 21 de marzo, o barrio de Castrelos será testemuña dun evento único: o primeiro desfile de moda organizado pola Asociación Monte da Mina. A cita, que comezará ás 17.30, ten como obxectivo recuperar a unión entre veciños e veciñas.
A iniciativa contará coa participación de diversas tendas e deseñadoras locais, entre elas Bombón, Bonita de Vestir, Las Cosas de Noé Shop, D’Luxo e Tania Alonso, quen amosarán as súas últimas coleccións.
O desfile será tamén unha homenaxe ás mulleres fortes e loitadoras que, dende Vigo e A Cañiza, lideran os seus proxectos de moda.
A organización do desfile non se limita só ao ámbito da moda. A Asociación Monte da Mina xunto coa de Beade e a colaboración da Asociación de Valladares, uniranse para incluir actuacións de regueifas e un grupo de baile moderno. A participación dos veciños e veciñas do barrio, que tamén desfilarán, reflicte a implicación e o apoio de toda a comunidade.
