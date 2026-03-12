Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«La sensación fue de miedo, pánico; nos tiraron bengalas al local», asegura un dueño del Twenty sobre la pelea entre ultras del Celta y el Lyon

«En el local había como unos veinte aficionados del Lyon muy tranquilos; si no llegamos a cerrar las puertas, hoy el Twenty estaría destrozado», afirma Carlos Viqueira

Destrozos provocados en la entrada del Twenty Centuy Rock durante la pelea de ultras.

Destrozos provocados en la entrada del Twenty Centuy Rock durante la pelea de ultras. / Alberto Blanco

Elena Villanueva

Vigo

La trifulca entre ultras del Celta y el Olympique de Lyon la pasada noche pudo haber terminado peor si los responsables de 20th Century Rock de Areal no logran cerrar las puertas a tiempo. Aún así, tres personas resultaron heridas y hubo importantes destrozos en el conocido local de Areal. «La sensación fue de miedo, pánico; nos tiraron bengalas al local», asegura Carlos Viqueira, uno de los dueños del local.

Viqueira asegura que momentos antes de lo ocurrido «en el local había como unos veinte aficionados del Lyon muy tranquilos y justo acababan de entrar otras dos chicas más, todo como una noche normal», afirma.

Todo cambió cuando los porteros vieron llegar por Areal a un grupo todos de negro, encapuchados y con palos. «Fueron muy rápidos: cerraron las puertas al momento y empezaron a destrozar la fachada. Rompieron los cristales y nos tiraron bengalas a dentro... la sensacióm fue de miedo, pánico. Los destrozos son de material, hay algun corte leve porque rompieron los cristales, pero pudo haber sido gravísimo», relata.

Patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional ayer a la noche en Areal.

Patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional ayer a la noche en Areal. / Alberto Blanco

Asegura el dueño del local que en un momento los aficionados de dentro pidieron salir: «No podíamos retenerlos, claro. Ahí ya no sé qué pasó pero al minuto nos pidieron volver a entrar. Y nada, ahí esperamos hasta que llegó la Policía y ellos, el grupo, se fue. Si no llegamos a cerrar las puertas, hoy el Twenty estaría destrozado"

