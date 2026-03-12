El conselleiro de Sanidade defiende un estatuto médico propio ante los anestesistas del Chuvi

Los anestesistas de Vigo no fueron los primeros en suspender los quirófanos en horas extra, pero sí han sido los primeros a los que ha llamado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para hablar. Esta medida de presión que han puesto en marcha los facultativos para que la Xunta atienda sus reclamaciones, preocupa. Y, sobre todo, en el área sanitaria más grande de Galicia, en la que esta actividad autoconcertada supone entre el 18 y el 20% de todas las operaciones.

El conselleiro arrancó la reunión mantenida hoy en Santiago mostrándose partidario de un estatuto marco propio de los médicos, según explican asistentes. Y, aunque a los facultativos les agrada su promesa de ser el primer dirigente autonómico que lo defienda a nivel nacional, son conscientes de que está fuera de sus competencias.

Por ello, le han trasladado que no retomarán las operaciones de tarde hasta que se recojan por escrito medidas concretas que sí están en la mano de la Xunta. Reclaman que les pague más por las horas extra y de guardia y que se mejoren los descansos.

Negociaciones

Animan al conselleiro a que lo negocie con O’Mega y Médicos Unidos por sus Derechos. Este les ha trasladado que se reunirá con todos los colectivos facultativos que han presentado un escrito renunciando a sus horas extra. En el Chuvi son también los cirujanos generales, los vasculares y los neurocirujanos. Entre los traumatólogos aún hay debate. Pero los anestesistas son la llave. Si no trabajan ellos, no trabaja nadie.

Los especialistas mantienen bloqueados los quirófanos desde el lunes 9 con su renuncia a unas horas extra que son voluntarias. Son unas 50 cirugías al día. Estiman que no las retomarán, por lo menos, hasta después de Semana Santa