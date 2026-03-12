En busca del mejor alumno de química de Vigo y provincia
La facultad de Química de la UVigo acoge la XLIII Olimpiada de Química mañana viernes a las 16.30 horas
La Asociación de Químicos de Galicia y el Colegio Oficial de Químicos de Galicia buscan al mejor alumnado en química de los centros educativos de Vigo y la provincia de Pontevedra a través de la XLIII Olimpiada Gallega de Química 2026. Las pruebas serán presenciales y se celebran mañana 13 de marzo en la Facultad de Química, Campus Universitario Lagoas-Marcosende.
Pruebas en varias ciudades gallegas
Las ciudades de A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense y Vigo acogen simultáneamente ese mismo día las pruebas dirigida al alumnado de bachillerato de los centros educativos de la comunidad. En las cinco ciudades las pruebas comenzarán a las 16.30 horas. Habrá dos partes; la primera, de 16.30 a 17.30 horas, será tipo test. La segunda parte, de 18.00 a 19.00 horas, consistirá en varios problemas y en la interpretación de un supuesto práctico de laboratorio.
La temática de la prueba de 2026 versará sobre química, a partir de los Diseños Curriculares de Bachillerato de Galicia en las materias de Física y Química de 1º de Bachillerato y de Química de 2º Bachillerato. La Olimpiada de Química Gallega es la decana de estas pruebas en España y germen de la Olimpiada Nacional de Química. Un tribunal único evaluará los ejercicios y proclamará los vencedores. Los alumnos clasificados en los tres primeros puestos por cada uno de los distritos universitarios (A Coruña, Santiago y Vigo) recibirán un galardón y diploma acreditativo. Además, todos los participantes recibirán un diploma de participación.
Las mejores alumnas y alumnos participarán en la Olimpiada Nacional de Química, que este año tendrá como sede la Universidad de Alicante, en la ciudad de Alicante, del 24 al 26 de abril de 2026. “Será una nueva oportunidad para mostrar el talento científico-químico de las nuevas generaciones del alumnado gallego de bachillerato”, destaca un año más Manuel Rodríguez Méndez, máximo responsable de la Asociación de Químicos de Galicia y del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.
