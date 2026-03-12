«Ayudaremos a los alumnos de la UVigo a generar negocios y buscar trabajos potentes en empresas fuertes»

El emprendedor gallego ha firmado un acuerdo con la Universidad para participar en la microcredencial «LinkedIn Accelerator: Posicionamiento y autoridad profesional», una iniciativa vinculada al Centro de Posgrado y Formación Permanente que formará a 300 alumnos en el diseño e implementación de estrategias avanzadas para el posicionamiento profesional y la generación de negocio en LinkedIn. La inscripción ya está abierta y el curso se impartirá en modalidad on line entre el 13 de abril y el 29 de mayo.

—¿Cómo surge esta colaboración con la UVigo?

—Ellos se dieron cuenta de cómo estábamos ayudando a empresas y nos contactaron. Este acuerdo, que es histórico a nivel de Europa y de LinkedIn, nos permitirá asesorar a muchos alumnos para que puedan conseguir un buen trabajo y también para que desarrollen más negocio con sus proyectos personales e incluso que accedan a financiación e inversión. Y todo ello creando buen contenido y buen marketing dentro de LinkedIn.

—¿De qué manera se plantea la formación?

—Nuestro programa educativo es el único que está avalado por la UE. Y permitirá a la UVigo ayudar de forma mucho más cercana a los alumnos para que realmente puedan generar negocio y buscar trabajos que sean potentes en empresas fuertes. A mí también me hubiese gustado que me hubiesen ayudado cuando empecé y esto es algo que me llena el corazón de orgullo.

—Creaste tu empresa con 22 años, pero la mayoría de universitarios quieren ser funcionarios o trabajar por cuenta ajena. ¿Puede ayudar esta microcredencial a impulsar el emprendimiento?

—Es una nueva oportunidad que les ofrecemos. Yo lo hice en un año y medio, con 22 años. Empecé como agencia de marketing tradicional, de Instagram, TikTok, dando servicios. Pero me cansé del bajo nivel de conciencia y de que el trabajo no me llenase. Vi la oportunidad en LinkedIn, donde la conciencia es mucho más alta. Es su valor diferencial. La gente va a generar oportunidades de negocio, busca soluciones a sus problemas y la decisión de compra es muy directa. Si ven algo que les puede aportar, lo implementan en su empresa. Nuestra empresa ZipGenial lo que hace es ayudar a empresarios y directivos a captar muchos más clientes por LinkedIn que aumenten su facturación.

—¿Cuál es vuestra cartera de clientes actual?

—Trabajamos con abogados y empresas de e-commerce, de ascensores o IA en Europa, y también con compañías de Miami y Dubai. Y además ofrecemos consultoría a directivos del Ibex 35 porque cuando comunican bien y mueven comunidad su caché aumenta exponencialmente. Encontramos un gap en el mercado interesante que ahora mismo estamos explotando al máximo. De hecho, somos la empresa número uno en LinkedIn en España a nivel de marketing y ventas. Hemos creado un grupo de varias empresas con unos veinte empleados. Todas enfocadas en LinkedIn, pero en diferentes tipos de clientes.

—¿Ya tenías el gen emprendedor o surgió por necesidad?

—La mayoría de mi familia es funcionaria, el 80%. Así que fue algo que se hizo. Fui probando lo que me gustaba y lo que no. Desde pequeño me atraía el ámbito empresarial, sobre todo, ofrecer soluciones y escalar empresas aportando un valor real en el mercado. Si somos buenos en lo que hacemos, los clientes van a facturar muchísimo más y esto es lo que nos llena. Yo estudié Ciencias de la Actividad Física y Deportiva. Lo dejé en el tercer año, cuando ya lo estaba compaginando con el negocio on line. Me fui a Dubai a un par de mentorías en las que me dejé casi todo el dinero, me fue bien, me formé con los mejores y hasta el día de hoy.

—¿Te cuesta que te tomen en serio por su edad?

—Al principio, sí, pero ahora mismo la edad es un número. Tenemos experiencia, cientos de casos de éxito, de alumnos y empresas fuertes que están ganando dinero y que además lo cuentan en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube.

—Has desarrollado una metodología propia: VNC (Viralidad, Nutrición y Conversión)

—Es un embudo de venta básico. La viralidad consiste aportar mucho contenido general que atraiga mucho tráfico cuando no nos conocen. Atraemos muchos ojos fijándonos en los referentes del sector y contando estrategias que ellos hicieron. En la segunda etapa, nutrición, creamos contenido de la propia persona o empresa para nutrir el tráfico que nos ha entrado. Y en la tercera, conversión, resolvemos un problema que tenga el cliente ideal y lo hacemos gratis. De esta forma, la gente confía en nosotros y generamos una deuda moral. Y luego ya nos preguntan cómo podemos seguir ayudándolos pagando. Así es como generamos negocio dentro de LinkedIn. Jugamos con el algoritmo, lo tenemos pensado al 200% y lo estudiamos todos los días, por eso tenemos un crecimiento exponencial tan rápido.

—Le habéis dado una vuelta de tuerca a esta red social.

—La utilizamos de diferentes formas, dependiendo del objetivo que tenga la persona. Por ejemplo, habrá alumnado de la UVigo que solo quiera buscar trabajo y lo adaptamos a eso. Pero estamos focalizados en generar ventas a empresas fuertes, que es para lo que nos contratan. Sabemos utilizar LinkedIn para generar negocio.

—¿Qué consejos le daría a los estudiantes?

—Lo primero es que nos comenten exactamente qué objetivo tienen para adaptarlo a una estrategia u otra. Normalmente lo que hacemos es quitar mucho currículo. La mayoría de la gente tiene en LinkedIn lo que parece literalmente un currículo de papel. Y hay que enfocarse más en poner lo que puede aportar uno, sus casos de éxito, en qué es bueno. Creamos una página de ventas en el perfil personal enfocada a buscar trabajo o clientes. Y luego hay que crear buen contenido con nuestro sistema, siempre adaptado al sector, para atraer a miles de personas y que al final acaben comprándote o o contratándote. Vamos a cambiar muchas vidas dentro de los negocios on line.