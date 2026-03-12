El aeropuerto de Vigo paga los temporales y la marcha de Ryanair: pierde otros 3.500 pasajeros en febrero

Mal arranque de año para el aeropuerto de Vigo. No por sus instalaciones, premiadas recientemente como unas de las mejores de Europa, sino por la pérdida de rutas y pasajeros. Un retroceso en el que la marcha de la low cost irlandesa Ryanair está teniendo mucho que ver. Pero no es la única causa. Madrid y Barcelona también perdieron viajeros en febrero, un mes que estuvo también marcado por temporales y desvíos. Solo las rutas de Canarias, ambas de Binter, logran mejorar resultados.

Peinador inició 2026 con solo cuatro rutas regulares: Madrid, Barcelona, Tenerife Norte y Gran Canaria. El día 4 de enero Ryanair operó su último vuelo entre Vigo y Londres. Tras esta fuga, cerró el mes con un 8% menos de pasajeros. La caída se ha repetido en febrero por segundo mes consecutivo. Esta vez, menor, de un 4,4%. Por el aeropuerto de Vigo pasaron 74.548 viajeros, lo que supone unos 3.500 menos que el año pasado.

Actualmente, la terminal olívica está perdiendo viajeros tanto por la ruta de Barcelona como por la de Londres, ambas de Ryanair y que se operaron en febrero de 2025. La conexión internacional tuvo en el segundo mes del año pasado 3.248 viajeros, casi los mismos que ha perdido Peinador ahora. La ruta con la Ciudad Condal de Ryanair (ahora la opera solo Vueling) dejará de restar a partir de abril, ya que se canceló el 28 de marzo de 2025. La de Stansted continuará mermando las estadísticas hasta diciembre.

Pasajeros en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, en la jornada de mayor actividad del año 2025, al programarse 32 operaciones comerciales y casi 4.900 plazas, lo que se tradujo en más de 4.500 pasajeros en poco más de 15 horas al operar casi llenos. Avión de la aerolínea Binter / Marta G. Brea / FDV

Empuje de Binter

De las únicas cuatro rutas comerciales regulares que tiene actualmente el aeropuerto de Vigo en invierno, solo las de Binter a Canarias logran aumentar la demanda empujadas por las mejoras constantes que la aerolínea ha realizado en ambas conexiones, que llegarán ya a 13 frecuencias semanales o, lo que es lo mismo, casi dos vuelos diarios por sentido. Tenerife Norte pasó de 1.908 viajeros en febrero de 2025 a 3.719 en 2026. Y, la ruta de Las Palmas, de 2.634 a 3.139. Entre ambas han logrado 2.300 viajeros más que el año pasado.

Por el contrario, la conexión entre Madrid y Vigo, operada por Air Europa e Iberia, ha perdido viajeros. Si bien es cierto, durante el mes de febrero varios aviones tuvieron que ser desviados hacia otros aeropuertos por los sucesivos temporales, lo que afectó principalmente a esta ruta. Entre ambas aerolíneas movieron 52.574 viajeros, 630 menos que en el segundo mes de 2025.

Respecto al año pasado, también resta el vuelo de Valencia que canceló Air Nostrum y que había movido entonces 1.047 pasajeros.

Operaciones

Por lo que respecta a las operaciones, el aeropuerto de Vigo atendió en febrero 763 aterrizajes y despegues, un 10,2% menos que en el mismo mes del año pasado. De ellos, 632 fueron vuelos comerciales: 597 con origen o destino nacional y 35 internacionales.

Durante los dos primeros meses del año, el aeropuerto de Vigo ha contabilizado un total de 146.851 pasajeros, un 6,3% menos que en el mismo periodo de 2025, y ha gestionado 1.565 movimientos de aeronaves, un 8,4% menos que en los dos primeros meses de 2025.

Lavacolla y Alvedro

A nivel gallego, el aeropuerto de Santiago, que cerrará este año un mes por obras de remodelación de la pista, continúa siendo el peor parado por el recorte aplicado por Ryanair. En febrero registró 130.533 pasajeros, lo que representa un 29,8% menos que el año pasado. En lo que va de año, con 263.612 viajeros, la caída es similar: 29,5%.

Alvedro se mantiene como el segundo aeropuerto con más pasaje de Galicia tras Lavacolla. Logró cerrar febrero con 98.886 pasajeros, un 0,9% más que en 2025; y suma este año 197.128 viajeros, un 2,1% más que en 2025.