Adrovi saca a la calle la donación de órganos en el Día Mundial del Riñón con apoyo institucional
Ortiz anima a la ciudadanía a participar en las donaciones en un acto en Vialia con sanitarios, representantes municipales y alumnado
La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, participó este jueves en el Centro Vialia en los actos organizados por la Asociación de Doantes e Receptores de Órganos de Vigo (Adrovi) con motivo del «Día Mundial del Riñón», una jornada de sensibilización que busca reforzar la conciencia social sobre la donación de órganos y el impacto que tiene en la vida de miles de pacientes.
Ortiz animó a la ciudadanía a sumarse a las donaciones y puso en valor el trabajo que realiza Adrovi para informar, divulgar y acompañar a personas trasplantadas y a sus familias. La delegada destacó el papel de la entidad en iniciativas como la celebrada este 12 de marzo en Vialia, concebida para acercar a la población información práctica sobre el proceso de donación y la importancia de mantenerlo como un gesto solidario y de salud pública.
En su intervención, Ortiz subrayó además que Galicia y el conjunto de España se sitúan entre los territorios «líderes mundiales» en donación y trasplante de órganos, un dato que atribuyó a la suma de concienciación social, profesionales sanitarios y organizaciones que, como Adrovi, mantienen vivo el mensaje durante todo el año.
En el acto participaron también el presidente de Adrovi, Celso García; el subdirector de Enfermería del Hospital Álvaro Cunqueiro, Antonio Rodríguez; la concejala Olga Alonso; y la doctora Lietty Gómez, nefróloga del Centro de Diálisis Os Carballos. La jornada contó, además, con la presencia de alumnado de ciclos del Colegio Vivas de Vigo.
