Adrovi saca a la calle la donación de órganos en el Día Mundial del Riñón con apoyo institucional

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, participó este jueves en el Centro Vialia en los actos organizados por la Asociación de Doantes e Receptores de Órganos de Vigo (Adrovi) con motivo del «Día Mundial del Riñón», una jornada de sensibilización que busca reforzar la conciencia social sobre la donación de órganos y el impacto que tiene en la vida de miles de pacientes.

Ortiz animó a la ciudadanía a sumarse a las donaciones y puso en valor el trabajo que realiza Adrovi para informar, divulgar y acompañar a personas trasplantadas y a sus familias. La delegada destacó el papel de la entidad en iniciativas como la celebrada este 12 de marzo en Vialia, concebida para acercar a la población información práctica sobre el proceso de donación y la importancia de mantenerlo como un gesto solidario y de salud pública.

En su intervención, Ortiz subrayó además que Galicia y el conjunto de España se sitúan entre los territorios «líderes mundiales» en donación y trasplante de órganos, un dato que atribuyó a la suma de concienciación social, profesionales sanitarios y organizaciones que, como Adrovi, mantienen vivo el mensaje durante todo el año.

En el acto participaron también el presidente de Adrovi, Celso García; el subdirector de Enfermería del Hospital Álvaro Cunqueiro, Antonio Rodríguez; la concejala Olga Alonso; y la doctora Lietty Gómez, nefróloga del Centro de Diálisis Os Carballos. La jornada contó, además, con la presencia de alumnado de ciclos del Colegio Vivas de Vigo.