Más de 20 personas identificadas por la pelea entre ultras del Celta y el Lyon

«Deben saber que sus acciones ni quedan ni quedarán impunes», advierte a los radicales el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada

Varios coches patrulla de la Policía Local y Nacional en Areal, donde ocurrió la trifulca entre ultras del Celta y el Lyon.

Varios coches patrulla de la Policía Local y Nacional en Areal, donde ocurrió la trifulca entre ultras del Celta y el Lyon. / Fdv

Alberto Blanco

Vigo

Más de una veintena de personas han sido identificadas por las fuerzas del orden tras la pelea de anoche en Vigo entre aficionados del Celta y el Lyon, que se saldó con al menos tres personas heridas leves, dos de las cuales tuvieron que ser derivadas al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Así lo ha confirmado este jueves el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, quien ha confirmado que fueron unos 30 aficionados del Celta, encapuchados y armados con palos y tubos, quienes comenzaron la pelea. «Hay diligencias abiertas y se están investigando los hechos», ha dicho Losada, aunque de momento, tal y como ha señalado la Policía Nacional, no hay detenidos.

En todo caso, Losada ha enviado un mensaje a los violentos: «Deben saber que sus acciones ni quedan ni quedarán impunes, y que no podrán evitar que Vigo disfrute de tener un equipo compitiendo al máximo nivel en España y Europa».

Hechos «intolerables»

Losada ha calificado de «intolerables» estos hechos: «El deporte y la violencia mezclan mal y los violentos deben estar fuera del ambiente deportivo y necesitamos la cooperación de todos, también de los clubes para lograrlo», ha señalado antes de tranquilizar a los aficionados. De hecho, también el Celta ha emitido un comunicado condenando estos hechos y advirtiendo a los radicales que tomará medidas: «No representan al celtismo».

«Al tratarse de un partido de alto riesgo declarado por la comisión antiviolencia la Policía Nacional confirma que se ha preparado un dispositivo de seguridad muy importante. Hay varios grupos de antidisturbios en Vigo y además estarán activados otros grupos especializados», ha asegurado antes de recomendar a los aficionados que acudan al estadio a disfrutar del partido con tranquilidad.

Tres personas resultaron heridas leves anoche en una pelea multitudinaria entre aficionados del Celta y el Olympique de Lyon, los cuales se miden esta noche en el estadio de Balaídos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League.

Destrozos en el Twenty de Vigo por una pelea entre ultras del Celta y el Lyon

Destrozos en el Twenty de Vigo por una pelea entre ultras del Celta y el Lyon

Marta G. Brea

Los aficionados locales, con palos y encapuchados, sorprendieron a los franceses cuando estaban en el local de la calle Areal 20th Century Rock: «La sensación fue de miedo, pánico; nos tiraron bengalas al local», aseguran los dueños.

