La Xunta carga contra la «propaganda» del Concello de Vigo en la ETEA y recuerda que financia el PS-1

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, defendió este miércoles en el Parlamento gallego el papel de la Xunta en la recuperación de las antiguas instalaciones de la ETEA en Vigo y elevó la presión sobre el Concello y el Consorcio de la Zona Franca por los ritmos del proyecto. Desde el Pazo do Hórreo, Allegue sostuvo que el Ejecutivo autonómico fue «desde el primer momento» la administración que asumió un compromiso real para recuperar y urbanizar este espacio estratégico «para la ciudadanía».

En su intervención, la conselleira aseguró que la Xunta es «la única» administración que, a día de hoy, está ejecutando obras en la ETEA, y destacó el «ejercicio de paciencia» del Gobierno gallego ante las demoras del resto de instituciones implicadas. En concreto, recordó que la Xunta es titular de los ámbitos PS-6 y PS-5, «los únicos» donde se están desarrollando actuaciones: urbanización en el PS-6 y la construcción de una cafetería en el PS-5.

El foco político se situó, sin embargo, en el PS-1, ámbito de titularidad municipal cuya urbanización la Xunta asumirá íntegramente con un presupuesto de 10,5 millones de euros. Allegue lamentó que Concello y Zona Franca tardasen ocho meses en aprobar el convenio necesario «pese» a que —según subrayó— el финансiamiento autonómico estaba garantizado «desde hacía casi un año» y formalizado con la aprobación del acuerdo por el Consello da Xunta en mayo de 2025.

Sin invitar a la Xunta

Además, la conselleira criticó que el acto público de firma del convenio, organizado por las otras dos partes, se celebrase sin invitar a la Xunta, pese a ser la administración que aporta los fondos. Según relató, tras ese acto se solicitó después la firma digital del documento por parte de la titular de Vivenda, una secuencia que calificó como falta de respeto institucional.

Junto al PS-1 y el PS-6, Allegue enumeró otras iniciativas autonómicas en la ETEA, como la cesión a la Universidade de Vigo de los edificios de la antigua enfermería y del Morse para su rehabilitación, con el objetivo de contribuir a la revitalización del ámbito. También citó la tramitación de la concesión de la cafetería en el edificio de la antigua panadería, en el PS-5.

Pese a las críticas, la conselleira quiso marcar distancia respecto al choque político y aseguró que la Xunta no pretende obstaculizar el desarrollo del proyecto. En su mensaje final, sostuvo que la prioridad del Gobierno gallego es velar por el «interés general» y que seguirá avanzando dentro de sus competencias para que, en el futuro, Vigo pueda disfrutar de la ETEA recuperada.