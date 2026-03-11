Vigo mejora los accesos al atrio de Sampaio en Lavadores con una inversión de 230.000 euros

La parroquia de Lavadores podrá inaugurar próximamente un nuevo punto de encuentro para sus vecinos. Se trata del atrio de Sampaio, una pequeña explanada que mejorará la accesibilidada a la Iglesia y, a su vez, brindará lugares para que los vecinos se sienten a compartir momentos.

La actuación supuso una inversión de 230.000 euros y busca mejorar la accesibilidad y crear nuevos espacios de encuentro en el entorno de la iglesia.

La intervención se centró en la zona de la calle Cabalaria, donde se construyó un nuevo muro blanco de hormigón en el acceso al recinto y se actuó también sobre el muro perimetral del templo. Además, se renovó el asfaltado del vial principal de acceso y se modificó el acceso peatonal desde esta misma calle.

El proyecto incluyó la creación de plataformas a diferentes cotas y la habilitación de un espacio de reunión en el entorno de la iglesia, con el objetivo de favorecer la convivencia vecinal y mejorar la integración del atrio en el barrio.

La iglesia de Sampaio (San Payo) de Lavadores es obra del arquitecto vigués Desiderio Pernas y comenzó a construirse en 1973.

Desde el Concello señalan que esta actuación forma parte de la apuesta municipal por la mejora del patrimonio cultural e histórico de la ciudad y por la puesta en valor de espacios de gran significado para los barrios de Vigo.