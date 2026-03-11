Vigo moviliza 850.000 euros para asfaltados en Samil, Clara Campoamor y otras 20 calles de la ciudad

El Concello de Vigo acaba de activar más de 850.000 euros para poner en marcha una de las primeras fases del plan masivo de asfaltados aprobado el año pasado y en el que invertirá 26 millones de euros para reparar y «humanizar» más de 100 kilómetros de calles. Esa semana ha licitado las dos primeras fases que permitirán actuar en más de 20 calles en cuestión de semanas: varios tramos de las avenidas de Samil o Clara Campoamor, con importantes destrozos en el asfalto, están dentro de esta primera actuación.

Según se recoge en el pliego técnico de esta primera actuación, el objetivo de los trabajos es el de «mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación de las vías». El documento oficial incluye una radiografía del estado de las calles en la que se concluye que «el pavimento de las vías incluidas en el presente proyecto se encuentra en mal estado, el tráfico que soportan ha ido deteriorando las capas de firme y actualmente presentan numerosas grietas y parches que no permiten una circulación cómoda a los conductores de los vehículos que transitan por la misma. La señalización horizontal se encuentra en mal estado afectando a los cruces de vehículos de otras vías y de peatones. Por los motivos descritos anteriormente es necesaria la renovación completa del pavimento y la correcta señalización de las intersecciones de toda la calzada del vial y la adecuación a la rasante de los diferentes registros de la calzada y rejillas de drenaje».

Las calles en las que se va a actuar a partir de primavera, momento en el que se prevé que estará adjudicado este primer contrato de 850 euros, serán:

Fase 1 Lote Norte:

Avenida Santa Mariña, ramal desde el nº247 hasta el nº257.

Rúa Medoña.

Camiño Cerquide, desde la rúa Parada hasta el nº11.

Camiño Amaro, desde la avenida Tranvía hasta la rúa Figueiras.

Camiño Regueira.

3ª travesía Numancia, desde la rúa Jenaro de la Fuente hasta el nº24.

Rúa Cambados, desde avenida Castrelos hasta rúa Canicouva.

Travesía Couto Piñeiro, desde rúa Hortelana hasta rúa Couto Piñeiro.

Baixada Don Martín.

Rúa Subride, desde la confluencia con la vía principal hasta el nº147.

Rúa Rivera Atienza, desde la rúa Portela hasta la rúa Fontáns.

Rúa Bagunda, desde avenida Alcalde Lavadores hasta la confluencia con la rúa Súas Viñas y tramo desde glorieta rúa Pateira hasta rúa Severino Cobas.

Camiño Redomeira, desde el nº11 hasta el final de la calle.

1ª travesía Padre Celso, desde rúa Padre Celso hasta el nº61.

Rúa Castañal, ramal desde el nº17 hasta el nº39.

1ª travesía Espiñeiro, ramal desde el nº36 hasta el nº24 y al nº32.

Fase 1 Lote Sur

Rúa Manuel Cominges , ramal de acceso al nº107.

, ramal de acceso al nº107. Avenida de Samil , desde la conexión con rúa Río hasta el inicio del recinto de las pistas deportivas.

, desde la conexión con rúa Río hasta el inicio del recinto de las pistas deportivas. Camiño Pinal, ramal de acceso al nº42.

Avenida Clara Campoamor , carril de subida desde la glorieta de conexión con Estrada Portal hasta glorieta conexión con Estrada da Garrida.

, carril de subida desde la glorieta de conexión con Estrada Portal hasta glorieta conexión con Estrada da Garrida. Rúa Devesas , desde la glorieta del cruce con Estrada San Cosme hasta la glorieta del cruce con Camiño Arrieros.

, desde la glorieta del cruce con Estrada San Cosme hasta la glorieta del cruce con Camiño Arrieros. Camiño Bouzachán, desde Estrada Marcosende hasta el nº16.

El Concello de Vigo avanza hacia la ejecución de uno de los planes masivos de «humanizaciones» más importantes de la ciudad: por número de calles, kilómetros e inversión. Un ambicioso plan que llegará a 300 viales del centro y las parroquias y alcanzará los 100 kilómetros. Y, aunque principalmente son trabajos de asfaltado, mejora de la seguridad y construcción de nuevas aceras, la magnitud es de tal calado que se tendrán que ir licitando por lotes y ejecutando poco a poco durante los próximos años.

Antes de poder licitar la reforma de cada calle del plan masivo (puedes consultar todas al final de esta información), el Concello de Vigo tuvo que licitar el pasado en mayo de 2025 un contrato imprescindibles para poder arrancarlo. El proceso se puso en marcha con la licitación de la redacción de los proyectos de ejecución de todas estas obras. Divididos en dos lotes (asfalto y aceras), ambos ya formalizados por un importe de 337.800 euros y adjudicados a adjudicads a Control y Geología SA y Galaicontrol SL., respectivamente.

El plazo de ejecución para redactar los proyectos de reforma en cada uno de los viales, incluyendo la pavimentación y las construcción de aceras, es de seis meses. A partir de ahí, una vez terminados, el Concello comienza ahora a licitarlos, como es el caso de este primer lote por un importe de 850.000 euros. «Es el proyecto más ambicioso de mejora que hubo en la ciudad nunca», aseguró el alcalde, Abel Caballero, el año pasado.

Foto de archivo de trabajos de asfaltado en Arquitecto Palacios. / Ricardo Grobas

Centro y parroquias

Este plan masivo de reforma de viales que superará los 100 kilómetros de asfaltado y los 20 de nuevas aceras se ejecutará tras un intenso trabajo municipal de recopilación de informes. Según la memoria descriptiva del contrato, la Concejalía de Fomento ha recopilado datos sobre el estado de todos y cada uno de estos viales no solo a través de sus propias inspecciones de oficio, sino también gracias a las reclamaciones de particulares, entidades y asociaciones.

«Con la información obtenida se confeccionó un listado de vías con necesidades de renovación del pavimento en todo el término municipal», explican los técnicos. El listado de calles en las que se actuará está ya definido. Y se actuará no solo en zonas céntricas como Plaza de España o Gran Vía, sino también en todas las parroquias: desde los solo 160 metros en A Salgueira hasta los más de 9.000 en Teis. En el Centro superarán los 24.000.

Desglose por parroquias de los metros de asfaltado e importe previsto en cada actuación. / Concello de Vigo

Buscador de calles

Según el documento hecho público por el Concello de Vigo en la licitación, hay casi 300 calles por toda la ciudad que precisan de algún tipo de actuación, principalmente asfaltado.

A continuación puedes consultar los viales en los que actuará la Concejalía de Fomento agrupados por parroquias y con datos de longitud, presupuesto estimado de la actuación y, en algunos casos, los tramos de cada calle en los que se actuará.

Nuevas aceras

En paralelo a la redacción de los proyectos para la reforma de estos más de 300 viales se realizarán también otros incluidos dentro del mismo contrato para dotar de nuevas aceras a más de 70 viales de la ciudad, la mayoría en las parroquias.

En el buscado bajo estas líneas puedes consultar todas las calles en las que se realizarán estas obras en los próximos años una vez que se redacte el proyecto y se licite la ejecución, también por lotes.

En total, ambas actuaciones supondrán la pavimentación de más de 100 kilómetros de calles de la ciudad, la creación de 20 kilómetros de aceras y una inversión superior a los 26 millones de euros.