El tren como alternativa al precio del gasoil: la ruta entre Vigo y A Coruña dobló sus viajeros con el abono en la anterior crisis

La crisis de Oriente Próximo sacude la movilidad de Galicia. El encarecimiento de los carburantes, que ya se acercan a la frontera de los 2 euros por litro, ha dejado a la conexión de las dos primeras ciudades de la comunidad en una difícil situación: el viaje de ida entre Vigo y A Coruña por la Autopista del Atlántico enfila ya los 45 euros.

No es la primera vez esta década que el encarecimiento de los carburantes pone en jaque la movilidad de miles de gallegos. La invasión rusa de Ucrania obligó al Gobierno a adoptar un escudo social en verano de 2022 que incluyó los abonos «gratuitos» que supusieron una auténtica revolución en la movilidad de la comunidad. Estos títulos de viaje cuatrimestrales permitían viajes ilimitados a cambio de una fianza de 20 euros que los usuarios recurrentes lograban recuperar a los 16 viajes.

De este modo se constató que el precio era una barrera de entrada en el uso del tren en Galicia, especialmente en trayectos más largos donde compite con el vehículo particular. En su primer año completo, el Eje Atlántico contabilizó 239.183 pasajeros en la ruta entre Vigo y A Coruña, una cifra que fue medrando paulatinamente hasta los 273.631 en 2019. Situación similar se dio en la conexión con la capital autonómica desde Urzáiz y Guixar, pasando de 309.710 usuarios a 352.372 antes de la pandemia.

El bajón del bienio marcado por el coronavirus se recuperó en tiempo récord, ya que en 2022 ambas relaciones emergieron en el top a nivel nacional que elabora el Observatorio del Ferrocarril en España. En 2024 la ruta entre Vigo y A Coruña en tren alcanzó los 616.018 pasajeros y la de Vigo a Santiago, los 711.430 de punto a punto.

En total, unos 3.600 viajeros cada día pese a la inexistencia de servicios directos que no realicen parada en Pontevedra o Vilagarcía de Arousa, lo que supondría un ahorro de varios minutos y adelantaría de forma definitiva al coche privado.

Descuentos del abono único de transportes / Simón Espinosa

Los descuentos existentes

Dichos abonos de 20 euros desaparecieron el 30 de junio del pasado año, pero Renfe ofrece todavía descuentos de hasta el 65%. El bono de 10 viajes tiene vigencia durante un año y puede usarse por varias personas. Hasta ahora estos títulos eran válidos para ún único viajero durante un máximo de 45, lo que facilita su compra para los no tan recurrentes. Entre Vigo y A Coruña tiene un precio de 64,45 euros (unos 6,5 euros por viaje de media) y entre Vigo y Santiago es de 41,05 euros. De esta manera es suficiente con realizar seis trayectos para amortizarlo.

A él se suma el bono mensual de 60 euros del Ministerio de Transportes en el que se integran los trenes de Media Distancia, Cercanías y los autocares de Largo Recorrido dependientes de sus concesiones. Este nuevo título tiene una validez de 30 días y el objetivo es que en los próximos meses pueda incorporar a otros medios que son competencia de los gobiernos autonómicos o municipales como las rutas metropolitanas de autocar, el transporte de ría o Vitrasa.