Una «Traviata» con bailarina en marzo y un pequeño festival de ópera por Samaín

«Vigo es un cliente muy bueno que lleva años respondiéndonos», cuenta Leonor Gago, la fundadora de la productora artística que lleva su nombre. Y para agradecer al público vigués esa confianza con la que llena casi siempre el patio de butacas para disfrutar sus espectáculos, este jueves le ofrece una versión especial de la ópera «La Traviata», de Giuseppe Verdi. Será el único teatro en el que contarán con la bailarina Yolanda G. Sobrado para interpretar el «Baile de los toreros».

La nueva oportunidad para disfrutar de la ópera más representada del repertorio universal es mañana, en el Auditorio Mar de Vigo, a las 20 horas. Se trata de una producción de la Ópera Nacional de Moldavia, su orquesta y su coro, que contará con la soprano Maylín Cruz como solista principal. Esta cantante de origen cubano fue seleccionada en 2019 para estudiar en la renombrada cátedra de canto «Alfredo Kraus» de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y, entre sus logros, figura el XII Concurso Nacional de Canto para jóvenes cantantes líricos «Rodrigo Prats». No es la primera vez que se pone en la piel de Violetta Valéry. Ha sido destacado su éxito en La Traviata representada en el Palau de la Música Catalana.

Según el libreto de Francesco Maria Piave (basado en la novela La Dama de las Camelias, de Alexandre Dumas), Violetta es una cortesana parisina que se enamora del joven Alfredo Germont, que estará interpretado por el tenor madrileño Quintín Bueno, ganador del primer premio y del premio del público en el II Concurso Internacional de Canto AMAO (2023). Debutó este papel en el Centro de Artes de Águeda y en el Coliseu dos Recreios de Lisboa, ambos en Portugal.

Por razones sociales, se opone a esta relación el padre de Alfredo, el barón Giorgio Germont, que interpretará el barítono Jorge Tello, «uno de los mejores cantantes reconocidos en España», según destaca Gago, que puntualiza que los tres son «de gran calidad vocal y artística».

La bailarina y coreógrafa Yolanda G. Sobrado / Cedida

Tras el archiconocido brindis del primer acto«Libiamo ne'lieti calici», otro de los momentos álgidos será el citado «Baile de los toreros», durante la fiesta en casa de Flora Bervoix, cortesana amiga íntima de Violetta. En este momento de diversión dentro del drana, pondrá el movimiento la bailarna Yolanda G. SObrado, que ha trabajado con Antonio Gades, Jose Greco o Cristina Hoyos.

Samaín

«Madama Butterfly», de Giacomo Puccini, y «Pagliacci» (Los Payasos), de Ruggero Leoncavallo, completan la temporada de esta compañía en el Mar de Vigo, que se concibió como un recorrido por tres grandes momentos de la historia de la ópera. «Serán el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

«Le tenemos cogido el truco al Mar deVigo», explica Gago, que recuerda que «Aida» fue una de las primeras actuaciones de su compañía en este escenario o el «Turandot», que el año pasado interpretaron al aire libre en Castrelos. «Fue espectacular; había 18.000 personas. Se podían haber ido, porque como es gratis, si no te gusta. Pero no se movió nadie en tres horas», se congratula.