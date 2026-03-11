The Corrs, segundo concierto internacional confirmado en Castrelos

Cuarta confirmación para el cartel de los conciertos del Vigo en Festas en Castrelos de este verano: The Corrs. La mítica banda irlandesa se convierte en la segunda confirmación de carácter internacional (Chayanne fue la primera) y actuarán en el auditorio al aire libre el martes 11 de agosto.

«Vendrán desde Irlanda y entrarán en Vigo por el mar simbólicamente con su música pop, con su forma de música tradicional llenando aspectos de rock irlandés y, por tanto, un concierto maravilloso», ha destacado el alcalde, Abel Caballero, en un vídeo publicado en sus redes sociales con la ría de Vigo y las islas Cíes al fondo.

«Vamos a petar Castrelos. El 11 de agosto, The Corrs, en Vigo. ¡Mejor imposible!», sentenció el regidor olívico.

El grupo musical irlandés formado las hermana Andrea, Sharon, Caroline y su hermano Jim Corr alcanzó gran fama en los años 90 combinando pop rock con música tradicional celta. Andrea es la vocalista principal, Sharon toca el violín, Caroline la batería y el bodhrán (tambor irlandés), y Jim la guitarra y el teclado.

Entre sus canciones más conocidas destacan «Breathless», «Runaway», «What Can I Do», «So Young» y «Radio». Su álbum más exitoso fue Talk on Corners (1997), que los convirtió en una de las bandas europeas más populares de su época. Su estilo se caracteriza por melodías suaves, armonías familiares y la mezcla de instrumentos modernos con elementos de la música tradicional irlandesa.

Cartel completo y entradas

El Auditorio de Castrelos cuenta como gran particularidad el libre acceso para la mayor parte de su aforo. Al mismo tiempo, dispone de una zona delantera con capacidad para unas 5.000 personas y para la que es posible adquirir reservas a precios populares al hacerse cargo el Concello de Vigo del grueso del coste. La venta de las entradas para la misma suele activarse unos 10 días antes del concierto, habilitándose canales de venta presenciales y online en dos turnos (matinal y vespertino) para conseguirlas.

Otros conciertos previstos en Vigo

En esta ocasión Castrelos no tendrá su tradicional papel principal en la programación de ocio. El verano musical en Vigo arrancará el viernes 26 de junio con la segunda edición del Galicia Fest. El evento organizado por Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra contará en esa jornada con La Reina del Flow -fenómeno surgido de Netflix- o los gallegos Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit y Sabela.

El sábado 26 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Taburete, Marlena y los gallegos Carla Lourdes y Fredi Leis. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos tendrá una doble sesión de la mano de Leiva el fin de semana siguiente. El exintegrante de Pereza ha logrado vender todas las entradas para los conciertos del 3 y 4 de julio.

El fin de fiesta por parte de los gobiernos provincial y autonómico llegará el 11 de septiembre. El vigués Hard GZ ofrecerá un concierto en una ubicación todavía por definir, aunque las entradas ya están a la venta desde 20 euros.