Estas son las sanciones y las multas a los patinetes en Vigo por infracciones: hasta 500 euros

La ordenanza municipal que regula el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) en Vigo establece un régimen sancionador con multas de hasta 500 euros en función de la gravedad de la infracción. Las conductas se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde hasta 100 euros, en el caso de las leves, de 101 a 200 euros para las graves y de 201 a 500 euros para las muy graves.

Entre las infracciones leves, se incluyen conductas como circular sin mantener la distancia mínima de seguridad establecida, estacionar en aceras o zonas destinadas al paso de peatones, aparcar el patinete fuera de los espacios habilitados existiendo plazas libres a menos de 50 metros o amarrar el vehículo en lugares donde está expresamente prohibido.

Las infracciones graves abarcan un amplio catálogo de comportamientos. Entre ellos, circular superando los límites de velocidad cuando no se considere una falta muy grave, conducir un patinete sin tener la edad mínima permitida o transportar pasajeros pese a que el uso es unipersonal.

Borja Melchor

También se sanciona circular con un VMP sin sistema de frenado, utilizar auriculares conectados a dispositivos de sonido, hacerlo por zonas o vías prohibidas o incumplir las condiciones de circulación fijadas por la normativa. Se considera infracción grave circular sin casco o sin elementos reflectantes obligatorios, no llevar timbre o luces cuando sea exigible, usar el teléfono móvil mientras se conduce o estacionar el patinete de forma que obstaculice gravemente el paso de peatones o de otros vehículos.

Las infracciones muy graves incluyen superar en más de un 50% la velocidad máxima permitida, circular bajo los efectos del alcohol o de las drogas o hacerlo de forma temeraria generando riesgo para otros usuarios de la vía. Precisamente, la Policía Local ha puesto en marcha un control de velocidades máximas de los VMP con el objetivo de localizar los que están trucados y retirarlos de la circulación en favor de la seguridad vial.

Se consideran muy graves, a su vez, utilizar un aparato que no tenga la consideración de VMP y quede fuera de la normativa europea aplicable, carecer de seguro de responsabilidad civil o desarrollar actividades económicas con estos vehículos sin contar con la autorización correspondiente o una vez vencido el plazo de la misma.

Las calzadas excluidas de la circculación de VMP son la Gran Vía entre la calle Venezuela y la Praza América, la avenida de Madrid en los carriles centrales, Beiramar, Castelao, Clara Campoamor, Arquitecto Antonio Palacios y Citroën. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán inmovilizar y retirar el vehículo de movilidad personal, conforme a lo establecido en los artículos 104 y 105 de la Ley de Tráfico.