¿Se va a quedar mucho tiempo esta lluvia en Vigo? Esto es lo que depara la atmósfera para los próximos días

La próxima semana se espera un tiempo más seco y anticiclónico, con un aumento de temperaturas que podrían alcanzar los 20 grados hacia el final de la misma

El dispositivo de frío del Concello atendió a 137 personas en marzo

Gente con paraguas en la calle Urzáiz.

Gente con paraguas en la calle Urzáiz. / Alba Villar

Patricia Casteleiro

Vigo

Cuando parecía que Vigo había dejado atrás el diluvio universal y que se habían acabado los días anfibios, el cielo reaparece con forma de nubes y chubascos. Esta mañana llovió de forma intermitente, en muchos momentos orballando. Son cantidades nimias: desde las doce de la noche la estación del centro acumuló menos de dos litros.

Según indican desde Meteogalicia es un tiempo típico de primavera, aunque aún no haya llegado. «Son días cambiantes, intercalándose algúns máis secos con outros de precipitacións», dicen. Tanto hoy como mañana se va a mantener la nubosidad, pero con poca agua.

El viernes es otro cantar, va a llover y de forma considerable. «Aínda que non hai avisos, as precipitacións van a ser intensas e van traer aire frío detrás», indican desde la agencia meteorológica. Eso provocará que el mercurio muestre temperaturas bajas para esta época del año, de entre 11 y 15 grados.

La predicción apunta a que algunos resquicios de la lluvia podrán vivirse todavía el sábado, pero el domingo parará.

A medio plazo

El tiempo cambiante seguirá predominando la próxima semana. La tendencia será que sea seco, anticiclónico y que de cara a finales de semana suban las temperaturas hasta casi los 20 grados.

Dispositivo de frío

Para los días de temperaturas más bajas el Concello tiene un dispositivo para atender a personas sin hogar. Solo en marzo se atendió a 137 personas, de las cuales derivaron a 27 a albergues y pagaron un total de 203 pernoctaciones en hostales.

En el albergue municipal hay habilitadas 38 camas, más cuatro de emergencias. Además, señalaron que un equipo de calle ofreció bebidas calientes, mantas y atención profesional. En total, dedicaron más de un millón de euros.

