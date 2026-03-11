Puerto de Vigo y Clúster de Logística se entrenan para las crisis: continuidad de negocio en un mundo «just in time»

El Clúster da Función Loxística de Galicia y la Autoridad Portuaria de Vigo reunieron este martes en el Edificio de Sesiones a empresas del ecosistema logístico-portuario para abordar una preocupación que ha dejado de ser teórica: cómo garantizar la «continuidad de negocio» ante posibles crisis. La jornada, segunda edición de la Cápsula Formativa sobre Gestión de Crisis y Continuidad de Negocio, se celebró con la mirada puesta en un tablero internacional marcado por la incertidumbre y con un mensaje de fondo: la resiliencia operativa ya es una ventaja competitiva.

El encuentro se desarrolló en un contexto de tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio, que están generando riesgos e incidencias en cadenas logísticas internacionales. A ese escenario se suman episodios recientes que han puesto a prueba infraestructuras y operadores, como apagones eléctricos, fenómenos meteorológicos extremos —con nevadas y cortes de carreteras— o los incendios del pasado verano. «Ante estos desafíos, la continuidad de negocio se consolida como una prioridad estratégica para empresas y puertos», subrayó la organización.

La apertura corrió a cargo de Xoán Martínez, presidente del Clúster, que defendió la necesidad de preparar Galicia para «un nuevo escenario internacional». En su intervención destacó que la continuidad de negocio puede ser también una oportunidad para atraer iniciativas industriales que buscan garantías de estabilidad, apoyándose en factores como la posición geográfica —alejada de fronteras conflictivas— y la proximidad a rutas atlánticas, además de puertos con abrigo natural que permiten operar 365 días al año.

Nodo estratégico del comercio

Por parte del Puerto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, enmarcó la jornada en el papel de Vigo como nodo estratégico del comercio internacional y en la importancia de la coordinación entre los actores del sector. «El Puerto de Vigo está demostrando una gran resiliencia y capacidad de respuesta ante las crisis actuales, ya sea por el cambio climático o las tensiones geopolíticas», afirmó. Y añadió que ser «el único puerto refugio de la fachada atlántica» obliga a anticiparse: «Nos obliga a ir un paso por delante: nos estamos anteponiendo al futuro y a las nuevas situaciones de riesgo para garantizar que la actividad económica no se detenga, lo que es fundamental para el bienestar de Europa».

Botana también puso el foco en la colaboración con la Universidad de Vigo en el marco del proyecto SARIL, orientado a analizar crisis futuras derivadas de inundaciones o conflictos internacionales. «Dentro de este proyecto hemos desarrollado herramientas clave, como sistemas para la gestión de tráficos ante colapsos logísticos o instrumentos de toma de decisiones para combatir la “fatiga” de las infraestructuras provocada por eventos meteorológicos extremos», explicó.

La jornada incluyó una parte técnica centrada en planes, estándares y procedimientos. Intervinieron especialistas como Fernando Redondo, director de Gerencia de Riesgos en WTW, que subrayó la importancia de planificar y apoyarse en estándares internacionales; Rafael José de Espona, que abordó el papel estratégico de los puertos atlánticos gallegos y su conexión con Klaipėda (Lituania); e Inma Ramírez, directora asociada de WTW, que detalló cómo diseñar un Plan de Continuidad de Negocio «eficaz», desde la evaluación de impactos hasta la recuperación operativa.

Simulacros y pruebas periódicas

Los ponentes coincidieron en que la continuidad no se improvisa: exige planificación, procedimientos claros, coordinación y pruebas periódicas mediante simulacros. El encuentro se cerró con un debate abierto para compartir experiencias entre profesionales del sector.

El Clúster, fundado en 2019, agrupa actualmente a 72 grupos empresariales con una facturación conjunta superior a 13.000 millones y presencia en más de 100 países, y refuerza con este tipo de acciones su apuesta por la formación especializada para mejorar competitividad y capacidad de adaptación. En un entorno —como resumió Botana— de «cambios brutales», la consigna que sobrevoló la sala fue clara: prepararse antes de que llegue la siguiente crisis.