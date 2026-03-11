Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio con víctimas Miranda de EbroRehabilitación ictusRécord beneficios InditexMiguel Román, lesionadoLío sedes MundialVelocidad en el centro
instagramlinkedin

Los prácticos del puerto de Vigo incorporan una nueva lancha a su flota: la «Xaxán»

De 12 metros de eslora, será la tercera embarcación del colectivo vigués

Las tres lanchas de los prácticos de Vigo, con la nueva «Xaxán» en el centro con la cubierta verde.

Las tres lanchas de los prácticos de Vigo, con la nueva «Xaxán» en el centro con la cubierta verde. / FdV

A. Otero

La Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Vigo aumenta su flota con la incorporación de la «Xaxán». Con esta flamante lancha, el colectivo vigués suma tres unidades para el desempeño su importante actividad, consistente en el asesoramiento presencial de los capitanes en las maniobras de entrada y salida de los muelles.

Bautizada con el nombre de una de las cumbres más elevadas de la Ría de Vigo, además de histórica referencia náutica e importante centro de telecomunicaciones, la nueva lancha de los prácticos de Vigo ha sido construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio en los Astilleros del Ulla. De 12 metros de eslora por 4 de manga, la «Xaxán» navega propulsada por dos motores de 400 cv de potencia que le permiten alcanzar hasta 25 nudos de velocidad.

Para oficializar la incorporación a su flota de esta nueva embarcación, el colectivo de prácticos ha organizado para este viernes un acto de presentación, bendición y amadrinamiento. Tendrá lugar a las 12.00 horas en la dársena número 2 del Berbés, el pantalán donde amarran habitualmente sus unidades, y de madrina ejercerá la directora del Stella Maris de Vigo, María Elvira Larriba.

Noticias relacionadas

Con la puesta en servicio de la «Xaxán», los prácticos de Vigo refuerzan sus medios para hacer frente al notable incremento de la actividad marítima en estas aguas, como el protagonizado por los buques portacontenedores convirtiendo a Guixar en la principal terminal frutera de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  2. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  3. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  4. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  5. Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
  6. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  7. Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
  8. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025

The Corrs, segundo concierto internacional confirmado en Castrelos

The Corrs, segundo concierto internacional confirmado en Castrelos

Estas son las sanciones y las multas a los patinetes en Vigo por infracciones: hasta 500 euros

La Xunta carga contra la «propaganda» del Concello de Vigo en la ETEA y recuerda que financia el PS-1

La Xunta carga contra la «propaganda» del Concello de Vigo en la ETEA y recuerda que financia el PS-1

MotorOcasión abre en Vigo con 1.200 vehículos y un escaparate creciente de marcas chinas

MotorOcasión abre en Vigo con 1.200 vehículos y un escaparate creciente de marcas chinas

Un colegio de Vigo entre los 100 mejores de España según la revista Forbes

Un colegio de Vigo entre los 100 mejores de España según la revista Forbes

Los prácticos del puerto de Vigo incorporan una nueva lancha a su flota: la «Xaxán»

Los prácticos del puerto de Vigo incorporan una nueva lancha a su flota: la «Xaxán»

El PP de Vigo pide al Concello que le traslade a la FIFA el interés por ser sede del Mundial

¿El cazador cazado en Vigo? Mantienen preso al autor del secuestro de dos hombres que lo habían estafado

Tracking Pixel Contents