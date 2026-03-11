Los prácticos del puerto de Vigo incorporan una nueva lancha a su flota: la «Xaxán»

La Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Vigo aumenta su flota con la incorporación de la «Xaxán». Con esta flamante lancha, el colectivo vigués suma tres unidades para el desempeño su importante actividad, consistente en el asesoramiento presencial de los capitanes en las maniobras de entrada y salida de los muelles.

Bautizada con el nombre de una de las cumbres más elevadas de la Ría de Vigo, además de histórica referencia náutica e importante centro de telecomunicaciones, la nueva lancha de los prácticos de Vigo ha sido construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio en los Astilleros del Ulla. De 12 metros de eslora por 4 de manga, la «Xaxán» navega propulsada por dos motores de 400 cv de potencia que le permiten alcanzar hasta 25 nudos de velocidad.

Para oficializar la incorporación a su flota de esta nueva embarcación, el colectivo de prácticos ha organizado para este viernes un acto de presentación, bendición y amadrinamiento. Tendrá lugar a las 12.00 horas en la dársena número 2 del Berbés, el pantalán donde amarran habitualmente sus unidades, y de madrina ejercerá la directora del Stella Maris de Vigo, María Elvira Larriba.

Con la puesta en servicio de la «Xaxán», los prácticos de Vigo refuerzan sus medios para hacer frente al notable incremento de la actividad marítima en estas aguas, como el protagonizado por los buques portacontenedores convirtiendo a Guixar en la principal terminal frutera de España.