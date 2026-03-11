El PP de Vigo pide al Concello que le traslade a la FIFA el interés por ser sede del Mundial

La presidenta del PP de Vigo y portavoz del grupo popular el Concello, Luisa Sánchez, insta al gobierno de Abel Caballero a que traslade a la FIFA su interés de que la ciudad sea sede del Mundial de fútbol de 2030. «Es el único estamento que ahora mismo tiene la potestad de incluir o retirar sedes, y a él hay que dirigirse para dejar claros los deseos de nuestra ciudad», apuntó la dirigente, también vicepresidenta de la Diputación.

Sánchez indicó que, como dijo «la semana pasada, sería conveniente que algunas ciudades, ante la inmadurez de sus proyectos, aclaren su futuro en la carrera por ser sede del Mundial 2030». «Y ahora estamos viendo cómo se tambalea la candidatura de A Coruña, que no es la única que muestra fisuras. Ante las informaciones que se están publicando insto al Concello coruñés a que aclare su futuro», añadió.

La reponsable popular señaló que «llegaron 11 sedes a la FIFA y ahora solo hay 10». «Y todo apunta a que pronto serán nueve. No tendría sentido que España se quedara con menos sedes habiendo otras ciudades interesadas en acoger el Mundial, como es nuestro caso, como es el caso de Vigo», reflexionó. La RFEF se contradijo ayer y aseguró que el proceso de elección de estadios está «abierto».