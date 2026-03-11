El PP propone un plan municipal de vivienda en Vigo con 60 millones de los remanentes «devueltos a la ciudadanía»

La presidenta del PP de Vigo y jefa de la oposición municipal, Luisa Sánchez, anunció este martes que su grupo ha presentado cinco enmiendas para ampliar la modificación presupuestaria planteada por el gobierno local. El objetivo, según defendió, es pasar de los 10,9 millones anunciados por el Concello a un paquete de 64,5 millones, con un eje prioritario: la vivienda.

Sánchez sostiene que 60 millones de esa propuesta deberían destinarse a un plan municipal de vivienda con el que, en sus palabras, una parte de los remanentes «sea devuelta a la ciudadanía». «El foco debe centrarse en la vivienda, que también es competencia municipal aunque Caballero haya renegado de ella durante 18 años», argumentó.

El PP vincula esta capacidad de maniobra a la situación de tesorería del Concello. Según expuso la líder popular, Vigo acumula 215 millones de euros en caja y la modificación de 64,5 millones supondría «un tercio» de esa cifra. En esa línea, cargó contra lo que calificó como «incapacidad» del gobierno municipal para ejecutar inversiones: «Ese dinero no es ahorro, es la prueba de que Caballero recauda, pero no gasta. Hay mucho dinero en caja y debe ser devuelto a la ciudadanía, no seguir ocupando las arcas municipales y alimentando el ego del alcalde», afirmó.

Un plan de vivienda con cuatro patas

La enmienda principal del PP reserva 60 millones para vivienda, repartidos en cuatro líneas: 16 millones para compra de suelo, 27 millones para la construcción de pisos de protección pública en régimen de alquiler o compra, 8 millones para rehabilitación y movilización de viviendas vacías y 9 millones para ayudas al alquiler. Sánchez subrayó que su propuesta no es nueva y volvió a criticar anuncios municipales, como el del edificio de Esturáns, «que ni siquiera está adjudicado», o la empresa municipal de vivienda, «que tampoco ha sido constituida todavía».

Además del bloque de vivienda, el PP propone 3 millones adicionales para mejoras en centros educativos, con actuaciones que, según Sánchez, vayan más allá del mantenimiento y permitan modernizar instalaciones «que en muchos casos superan el medio siglo» y mejorar su accesibilidad.

Otra enmienda reserva 500.000 euros para el derribo de las antiguas casas de maestros en los colegios Canicouva y O Sello y la redacción de un nuevo proyecto «en coordinación con las comunidades educativas». «Sin consignación presupuestaria no se puede llevar a cabo», advirtió la dirigente.

El paquete se completa con dos partidas destinadas a la ciudad “del día a día”: 500.000 euros para mejorar la accesibilidad en edificios públicos y 450.000 euros para actuaciones de movilidad peatonal, con mejora de itinerarios, eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de espacios públicos.

El PP enmarca estas enmiendas en su crítica a la gestión presupuestaria del Concello. La formación recuerda que parte de la modificación anunciada por el gobierno local —la segunda en apenas siete meses— se orienta, según su denuncia, a finalizar obras incompletas que, como apuntó el interventor municipal, podrían haberse consignado ya en los presupuestos aprobados «hace apenas dos meses».