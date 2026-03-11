Primeros auxilios y defensa personal para ellas

La Policía Local de Vigo ha comenzado con la formación en primeros auxilios de las en torno a cien mujeres taxistas que hay en la ciudad y a las que, posteriormente, también se impartirá sesiones de defensa personal. Al ser un servicio público, las profesionales del sector deben estar preparadas para atender situaciones de emergencia.

En estos primeros días de formación, se les explica cómo tienen que reaccionar ante posibles urgencias médicas de alguno de los pasajeros de las decenas de servicios que hacen a diario. En caso de la defensa personal, se busca que tengan los conocimientos necesarios para frenar posibles agresiones físicas de algún cliente. El objetivo es que en las próximas semanas todas las taxistas de la ciudad reciban la formación y, a posteriori, llegue también a los conductores hombres.

Las mujeres taxistas de Vigo han constituido recientemente un nuevo colectivo profesional bajo la denominación As Olívicas do Taxi con el objetivo de dar visibilidad a la presencia femenina en un ámbito históricamente masculinizado y de reforzar el papel del taxi como servicio público esencial en la ciudad. La elección del nombre y su identidad simbólica se apoyan en uno de los emblemas de la ciudad: el olivo, presente también en el escudo que identifica a los taxis vigueses. Para el colectivo, «a Oliveira representa valores como el arraigo, la fortaleza, la continuidad y el compromiso con la ciudad», una declaración de intenciones que, sostienen, resume su trabajo diario al servicio de la ciudadanía.

Precisamente la patronal del sector ha intentado en los últimos años atraer el mayor número posible de mujeres taxistas que, al igual que los hombres, deben pasar un examen municipal en el que se mide sus conocimientos, especialmente sobre el callejero de la ciudad. Hay que recordar que, a finales del pasado mes de septiembre, se produjo un relevo histórico al frente de la central Radio Taxi de Vigo, que desde entonces es presidida por una mujer, Nuria Fernández, tras vencer en las elecciones a la candidatura continuista.