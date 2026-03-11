Peritos ven al Astillero Cardama «responsable» de la carga accidentada: «El problema fue su inestabilidad»

La «inestabilidad» de la pieza sobre el camión que la transportaba y la presencia de un cable en el suelo del astillero propiciaron la caída de la carga –de más de 7 toneladas de peso– sobre uno de los trabajadores de una empresa subcontratada por Cardama, causándole la muerte. Esta «concatenación» de hechos es, a ojo de los peritos que analizaron el suceso, «responsabilidad» de la mercantil: «Cuando tienes una subcontrata y estás en tu centro de trabajo toda la responsabilidad es de la empresa; estaba realizando su actividad. No hay género de dudas».

Esta declaración corresponde al primero de los peritos que comparecieron hoy en la segunda sesión contra cuatro jefes de Astilleros Cardama por el fallecimiento del operario ante la falta de seguridad en las instalaciones de Beiramar.

Causa del accidente

La causa última del accidente fue lo más debatido, o incluso discutido, entre acusaciones y defensas. Mientras que para este técnico y la inspectora de Trabajo que acudió al lugar de los hechos sin la presencia del cable en el suelo «la carga no se habría caído», para los abogados de la defensa el germen del suceso fue el estado del firme en los accesos al astillero, un primer «frenazo» del camión que transportaba la pieza y el «desgaste» de la eslinga que sujetaba la carga en el vehículo.

«Baches» en el acceso al astillero

Así lo expuso el perito de la defensa, cuyas competencias y formación para realizar el informe fueron cuestionadas por el fiscal. Este auditor declaró que el cable «no fue inductor del accidente», sino los «baches» de la carretera. «El bandazo del camión es el que tira la pieza a un lado [...] el cable es un condicionante trivial», afirmó.

Este argumento obedece a una información verbalizada en la primera sesión del juicio en la que el camionero declaró que previa a la caída de la pieza notó un primer «balanceo» de la carga en cuanto accedió al astillero.

Sobre ello incidió también el perito judicial, que afirmó que si la pieza, por su magnitud, tenía que ir cargada o colocada en el camión de una determinada manera, el astillero «tenía que haber facilitado esta información». «El trabajador no estaba en un sitio peligroso; el problema fue la estabilidad de la carga», incidió el primer perito.

Respecto a los baches en la carretera que da acceso al astillero y por la que tuvo que entrar el camión, este perito defiende que «pudo haber movido la carga» pero «no la tiró».

Para mañana está prevista la declaración de los cuatro acusados