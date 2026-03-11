La Xunta tiene en marcha más de 900 pisos en Navia, ¿pero cuántos están en obras?

La ampliación del barrio de Navia en clave residencial avanza. La Xunta tiene en marcha 919 viviendas -de las 1.600 previstas- en diferentes fases de tramitación. Un total de 309 inmuebles ya están en construcción, otros 215 cuenta con las obras licitadas y, próximamente, se aprobará la licitación de otros 395, de los que 80 serán alojamientos compartidos para menores de 36 años. En conjunto, el Gobierno autonómico tiene comprometidos 248 millones de euros en esta zona, de los que ya están en ejecución 134 millones.

Desgranó los datos el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita al polígono 2 en la que comprobó el estado de las actuaciones. Vino a Vigo acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, para anunciar la licitación de las obras para habilitar 172 nuevas viviendas públicas por un importe de 37,2 millones de euros. Serán dos bloques con plazas de garaje, trasteros y varias viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Recreación de la edificación de 172 viviendas. / Xunta

Rueda recordó que la Xunta está realizando los trámites necesarios para habilitar nuevo suelo residencial en el que promotores y cooperativistas construyan otras 3.400 viviendas, la mayoría protegidas. El Consello aprobó hace unas semanas inicialmente el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para promover la construcción de 2.000 inmuebles en Lavadores y está en tramitación otro PIA para cerca de 1.400 viviendas en Ramón Nieto. Reconoció que el problema de la vivienda «é moi grande».

«Esforzos» en la ciudad

El presidente autonómico destacó que el Gobierno gallego concentra en Vigo «moitísmos dos esforzos» en esta materia -es la ciudad gallega en la que está construyendo más inmuebles públicos y la que concentra más demanda actualmente-. «Xa comezaron as obras de urbanización do polígono 2», anotó antes de señalar que su avance depende de «circunstancias meteorolóxicas» y conflcitos internacionales: «As guerras encarecen e fan todo máis difícil, a ver se está rematada en maio», trasladó.

Sobre las 172 viviendas anunciadas, indicó que su plazo de ejecución es de 30 meses. El próximo paso es la adjudicación de los trabajos. La fachada se construirá con técnicas industrializadas. «Hai que comezar a usalas cada vez máis para construir máis rápido sen baixar a calidade», resaltó. Habrá 28 pisos por planta y serán de doble orientación, característica que permitirá que funcoinen «muy bien energéticamente al permitir muchísimas más horas de luz y ventilación cruzada», según explicó una de las responsables del proyecto.

Añadió que «lo más significativo de la propuesta» es que toda la fachada estará resuelta «con paneles prefabricados de hormigón», lo que permite «reducir tiempos de construcción y garantizar la calidad constructiva». Habrá portales «pasantes», que «atravesarán el edificio en la planta baja y conectarán el exterior con un gran patio central». La nueva edificación se levantará en una parcela de 3.000 metros cuadrados con una ayuda de casi 22,3 millones de euros de fondos europeos Feder.

Estado actual de las obras de urbanización del polígono 2. / Alba Villar

Rueda puso en valor la modernización de las infraestructuras sanitarias impulsada por la Xunta y puso como ejemplo el recién inaguruado CIS Olimpia Valencia, en el que invirtió 17 millones de euros. También citó el futuro IES Domingo Villar de Navia, en el que dedicará 18 millones de euros. «As obras xa están adxudicadas; falta a licencia municipal», comentó. Añadió a la lista la próxima reforma del teatro-cine Fraga, que se convertirá en un «emblema da cultura en Galicia», como «xa o é a Cidade da Xustiza».

Advirtió de la necesidad de «apurar» en la recuperación ETEA, donde «hai moitisimo que facer» y se precisa «boa vontade de todas as administracións». «Seguimos traballando. É moito mellor non facer ruido: aguantar cada vez que se diga que non se fai e facer. Cada vez que haxa un avance importante, é bo que estea aquí a xente, a cidadanía, que paga impostos e ve o que se fai con eles. É cumprir co noso deber», finalizó. Al acto acudieron representantes vecinales y vecinos del barrio olívico.