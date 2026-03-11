La música experimental extranjera regresa a Vigo: Water Damage y Ólöf Arnalds

El festival Sinsal Primavera traerá a Vigo las actuaciones del grupo norteamericano Water Damage y de la cantautora islandesa Ólöf Arnalds. Los primeros deleitarán al público el 1 de abril desde las 20.30 h en el museo Marco y la segunda lo hará el 3 de mayo desde las 13.00 h en la Fundación Sales.

Este evento, que cuenta con el apoyo del Concello de Vigo, busca dar cabida a la música experimental. Ayer, fue presentada una nueva edición de esta cita, que cumple 23 años, con la presencia del alcalde olívico, Abel Caballero, los concejales delegados de Cultura y Turismo, Gorka Gómez y María Lago, respectivamente, y el director del Sinsal Primavera, Luis Campos, que destacó la intención de trasladar la música a espacios en los que no suele tener protagonismo.

Las propuestas

Water Damage aterrizará en Vigo inmerso en una gira mundial en la que la ciudad olívica será la única parada en España para presentar su directo, una experiencia que apuesta por la distorsión y la perturbación del sonido, pero sin descomponer el equilibrio entre los tonos y las capas armónicas.

Su música, basada en drones, es un ejemplo de cómo funciona el sonido en constante vibración. Su actuación será una de las propuestas más desafiantes que el público escuchará en Galicia este año.

La cantante y compositora islandesa Ólöf Arnalds iniciará en Vigo su gira española de presentación de su nuevo disco, Spíra, un trabajo publicado el pasado mes de diciembre y muy esperado tras una década de silencio, ya que en sus anteriores trabajos contó con la colaboración de artistas como Björk o miembros de Sigur Rós y Amiina.

Arnalds dará a conocer su quinto disco acompañada por el productor y músico de jazz Skúli Sverrisson (quien ha trabajado con Lou Reed, Jon Hassell o Jóhann Jóhannsson). La islandesa se moverá entre la tradición oral y la experimentación, transformando lo cotidiano e íntimo en una experiencia compartida.