MotorOcasión abre en Vigo con 1.200 vehículos y un escaparate creciente de marcas chinas

El motor vuelve a ser protagonista en Vigo tras la reciente edición del Salón del Automóvil. MotorOcasión Vigo 2026 abre mañana sus puertas en el Ifevi como una de las citas consolidadas del sector en Galicia, con una oferta que rondará los 1.200 vehículos a lo largo de todo el fin de semana y una novedad que marcará el pulso del escaparate: la notable presencia de marcas chinas, cada vez más asentadas en el mercado europeo.

La organización subraya que esos fabricantes tendrán un papel destacado en esta edición, con modelos disponibles en condiciones especiales y descuentos «exclusivos» válidos únicamente durante los días del evento. La feria se presenta así como una oportunidad para ver y probar de cerca estas propuestas, que han ganado cuota en España y en Europa en los últimos años, especialmente en el segmento electrificado.

Junto a ese bloque, el salón contará con la participación de las principales marcas del sector, representadas a través de sus concesionarios oficiales. Ese respaldo, añaden desde la organización, se traduce en un elemento diferencial para el comprador: vehículos revisados, con historial conocido y con garantías de marca, una fórmula que busca aportar seguridad y confianza en un mercado donde el detalle —kilometraje, mantenimiento y procedencia— lo es todo.

Uno de los ganchos del formato es la rotación constante de la exposición. La oferta no será estática: a medida que se cierren ventas, los coches se irán sustituyendo por otros, manteniendo el catálogo vivo durante toda la celebración del salón. Para el visitante, eso significa que el escaparate puede cambiar de un día para otro —e incluso de una hora a otra—, con reposición continua.

MotorOcasión también juega la baza de la comparación directa: múltiples opciones en un mismo recinto y asesoramiento de profesionales de cada marca para acompañar el proceso de búsqueda y compra con agilidad.

Fechas, horarios y entradas

Del 12 al 15 de marzo de 2026 , en el Ifevi .

, en el . Jueves y viernes: de 16.00 a 21.00 horas.

de horas. Sábado y domingo: de 11.00 a 20.00 horas.

de horas. Entradas: 4 euros por persona, a la venta online y en taquilla.

por persona, a la venta online y en taquilla. Niños hasta 12 años: gratis.

Con la feria ya a punto de arrancar, el Ifevi vuelve a convertirse en termómetro del mercado: lo que se expone, lo que se pregunta y, sobre todo, lo que se vende. Y este año, con un invitado que pisa fuerte en los pasillos: la etiqueta «made in China».