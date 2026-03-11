¿El cazador cazado en Vigo? Mantienen preso al autor del secuestro de dos hombres que lo habían estafado

Un caso que podría resumirse con el dicho «el cazador cazado». Esta expresión que describe una situación donde quien busca atrapar, someter o atacar a otro termina siendo víctima de su propia trampa está presuntamente detrás de la causa judicial abierta por el secuestro, lesiones y robo con violencia, además de extorsión, de dos ciudadanos de origen africano en Vigo.

Los magistrados de la Audiencia han rechazado poner en libertad a uno de los supuestos autores del doble rapto, ocurrido en noviembre de 2024 pero cuyas detenciones no se produjeron hasta marzo de 2025, por la gravedad de los hechos y la acumulación de indicios en su contra, especialemente el reconocimiento de una de las víctimas, el posicionamiento GPS de los teléfonos móviles y las llamadas coincidentes al número de la mujer de uno de los secuestrados «para exigirle dinero a cambio de su liberación».

R. V.

Todo nace del timo conocido como los «billetes tintados»: consiste en engañar a la víctima para hacerle creer que mediante el lavado de unas cartulinas blancas del tamaño de los billetes, y utilizando supueatamente unos productos químicos, se pueden obtener nuevos billetes legítimos o falsos pero de excelente calidad.

Y esto es lo que declararon los investigados, uno de ellos afincado entre Vigo y Cangas, que pasó. Se habían reunido con las víctimas en Valencia y Madrid para finalmente en Vigo obrar esta magia que duplicaría su dinero. Pero esto no ocurrió. Debido a este engaño, el detenido asegura que se produjo una «riña» entre ellos y los dos hombres de origen africano pero que no hubo secuestro alguno, sino que estos dos hombres «son autores de una estafa agravada» de la que dice ser «víctima». «No debe prevalecer la versión de los hechos de los denunciantes, que deben ser investigados por estafa», esgrime uno de los abogados de la defensa en un auto también de mantenimiento de la prisión preventiva.

¿Qué declararon los denunciantes que pasó? Que fueron víctimas de un brutal secuestro de tres días, introducidos en maleteros, maniatados, trasladados al poblado de O Vao, en Poio, y también a Portugal para finalmente ser liberados en la estación de tren de Guixar. Tras denunciar los hechos, la Guardia Civil de Pontevedra y Madrid, bajo la dirección de la Plaza nº 2 de la sección penal del Tribunal de Instancia de Vigo y la Fiscalía, iniciaron un operativo apellidado «Yaunde» que culminó hace justo un año con la detención de cuatro personas, dos de las cuales fueron puestas en libertad provisional y las otras dos, entre ellas el presunto cabecilla, mandadas a prisión de forma preventiva.

¿Organización criminal?

Todos continúan en calidad de investigados por dos delitos de detención ilegal, lesiones y robo con violencia, que acarrean penas que superan los 10 años de cárcel. Se investiga también si se tratase de una organización criminal; tal y como expone la Audiencia en uno de sus autos, «del atestado del grupo de Homicidios se desprende la intervención en los hechos además del recurrente de 2 o 3 personas más y la atribución de las víctimas de un papel relevante del recurrente en el grupo».

Por el momento, la causa sigue en instrucción a la espera del volcado del contenido del teléfono móvil de uno de los investigados.