Nuevo ataque de Trum a EspañaViviendas públicas VigoVíctima José ToméIncendio Miranda de EbroRécord beneficios InditexVelocidad en el centroMiguel Román, lesionado
Una madre busca en Vigo al «Messi» o al «Cristiano» de las mates con «paciencia nivel final de Champions» para su hijo

El mensaje, publicado en un grupo de madres y padres de Facebook, pide un profesor particular para un alumno de 6º de Primaria y que los números dejen de ser «un drama» y pasen a ser algo «práctico y divertido».

La madre busca un profesor particular de matemáticas que explique con calma y buen humor.

La madre busca un profesor particular de matemáticas que explique con calma y buen humor. / Envato

Marta Clavero

Marta Clavero

Las redes sociales vuelven a convertirse en un escaparate de pequeñas historias cotidianas que mezclan humor, ingenio y preocupación familiar. En el grupo de 'Mamis y Papis de Vigo' en Facebook, una publicación ha llamado la atención por su forma original de pedir ayuda: «Busco al “Cristiano” o al “Messi” de las matemáticas».

Detrás de la broma futbolera hay una necesidad muy concreta: encontrar un profesor o profesora de matemáticas para un alumno de 6º de Primaria. El mensaje explica con claridad el objetivo de la familia, que no es otro que conseguir que los números dejen de ser «un drama» y pasen a ser algo «práctico y divertido».

La persona que escribió el anuncio no solo busca conocimientos, sino también un perfil muy determinado. Entre las cualidades que pide destaca una «paciencia nivel final de Champions», además de capacidad para explicar con calma, buen humor y mucha mano izquierda. Todo ello, con la intención de que el niño pueda afrontar la asignatura de otra manera.

Anuncio en Facebook de una madre para buscar profe de mates para su hijo.

Anuncio en Facebook de una madre para buscar profe de mates para su hijo. / Facebook

El mensaje también deja claro que la familia quiere alejarse de las clases tradicionales y monótonas. Por eso reclama un docente con «método práctico», que no base las sesiones en «clases aburridas de solo leer el libro», sino en recursos, dinamismo y fórmulas que consigan motivar al alumno.

Con guiños al fútbol y un lenguaje cercano, el anuncio ha conseguido destacar en redes por resumir en pocas líneas una preocupación compartida por muchas familias: encontrar a esa persona capaz de hacer que las matemáticas dejen de parecer un partido perdido antes de empezar: «No tengo a nadie para recomendarte. Simplemente era para decirte que me encantó tu mensaje. Suerte», le respondió un usuario. Otros le dieron opciones a esta madre para que su hijo supere la dura asignatura.

