El juez pide todos los informes de seguridad del «saltamontes» en otras fiestas: las de Coia y Balaídos

El juez sustituto de la plaza nº 3 de la sección penal del Tribunal de Instancia de Vigo acaba de ordenar una batería de diligencias en la causa del «saltamontes» en el que perdió la vida el vigués Iván Castaño Hervella, de 36 años, en agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá.

Por un lado, ha requerido a la Policía Local todas las «actas, informes, resoluciones, órdenes de precinto, fotografías, atestados o cualquier otra documentación relativa al precinto o intervención realizada sobre la atracción en las fiestas celebradas en Coia y Balaídos en años anteriores». También reclama al cuerpo municipal la remisión del renombrado correo que los agentes municipales habrían recibido por parte de la Concejalía de Seguridad, cuya edil Patricia Rodríguez también figura como investigada en este caso, en el que supuestamente desautorizaba la puesta en marcha del «saltamontes» por falta de documentación.

Esta orden llega tras la declaración, también en calidad de investigado para preservar sus derechos, del jefe de la Policía Local Alberto Carballo el pasado 23 de febrero, quien reconoció que sí recibieron un correo al servidor e incluso el propio oficial que lo leyó dejó constancia en el sistema de «cuándo se abrió». Con todo, confirma que no recibieron petición u orden expresa para el precinto de la atracción.

El juzgado, en su providencia, insta al Imelga a informar sobre la capacidad para prestar declaración de otro investigado, en concreto, el perito que realizó la revisión a la atracción y si sería recomendable que su comparecencia se realice a través de videoconferencia y le reclama a este investigado los «certificados técnicos anuales» realizados en los últimos cinco años, a todos los miembros de la familia propietaria de la atracción, así como el boletín de instalación eléctrica de la misma para las fiestas de Matamá.

A mayores, cita también a declarar a otro agente municipal.